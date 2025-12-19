回擊藍白！5大法官宣判《憲訴法》違憲 鍾佳濱重申「合憲決定」

即時中心／顏一軒報導

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，宣布《憲訴法》立法程序出現明顯且重大的瑕疵，而且牴觸憲法，因此自判決日失去其效力，但目前大法官只有8人，依照舊制需有6人才能做出決議，與此次5名大法官作出判決的狀況遭到質疑。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，大法官履行憲法職權不受影響，而且符合現有總額三分之二的規定，意即應有總額5席都全數參與評議，因此做出的是「合憲決定」。





今日下午4時15分，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與副幹事長范雲，共同召開「人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰」記者會。

記者提問，憲法法庭判決出爐後，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共3位大法官，隨即提出一份不同意的公開法律意見書？另，根據修法前的《憲訴法》，若經大法官現有三分之二以上參與評議，而8位的三分之二是6位，這次只有5位，是否也有相關的爭議？

對此，鍾佳濱指出，民進黨團認為，大法官履行憲法職權不受影響，至於《憲訴法》原行條文第30條，應有現有總額三分之二以上之出席，這裡面還要結合第12條迴避的規定。

他強調，114年憲判字第1號判決的內容很清楚，做出解釋的大法官認為，應將這次參與評議的5位大法官，認為是應有總額，而3位大法官自始未參與評議，是屬於12條上的自行迴避，所以結合到《憲訴法》第30條，是符合現有總額三分之二的規定，也就是應有總額5席都全數參與評議，因此做出來的是「合憲決定」。







