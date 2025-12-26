回擊賴清德 國民黨：民權還要看總統覺得有沒有資格？

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 朝野政治對立日益嚴重，總統賴清德昨砲轟在野黨，至今未審查明年度中央總預算案，還有什麼資格再談憲政？國民黨今（26日）則反嗆，賴清德一句「有什麼資格」，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來我們的民權，還要看總統覺得有沒有資格？

賴清德昨主張，憲法明文規定，立法院須在每年12月三31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩6天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。若立法院無法如期審查總預算，就不要再談什麼憲政，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都因政治理由遭到阻擋，還有什麼資格再談憲政？

但國民黨指責，賴清德以總預算卡關為由，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，但事實是，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局。

國民黨表示，國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人。

國民黨批評，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的「政治渣男」。

國民黨諷刺，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實賴清德口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數。但民權不是賴清德的施捨，不須賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

