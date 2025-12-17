回擊賴清德「在野獨裁」說 鄭麗文怒轟沒民主素養：不識字兼沒衛生

藍白通過《財劃法》，總統賴清德宣布支持行政長院卓榮泰不副署、不執行反制，朝野對立氣氛急遽升高，國民黨主席鄭麗文今（17）日在國民黨中常會上火力全開，痛罵賴清德10多分鐘。她指出，賴清德無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話，居然說「在野獨裁」，但在野是無法獨裁的，這就像男人是不會生小孩的，賴清德不識字兼沒衛生，又沒有民主素養，他不覺得丟臉，身為中華民國的國民都覺得很丟臉。



鄭麗文表示，賴清德上任以來，國內政局陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。在大罷免之後，賴作為始作俑者不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，三讀通過的法案視若無睹，覆議結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同行政院長玩「不副署、不執行」，不但是憲政笑話，且是台灣民主的悲歌。尤其賴清德上任第一年，手握有史以來最大一筆中央總預算，結果執政沒半步，端不出執政成績，乾脆甩鍋給在野黨，所有黑鍋要在野黨來扛，出了這種領導人，養老鼠咬布袋，這是今天台灣的悲哀。

鄭麗文抨擊，賴清德無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話，居然還說「在野獨裁」，這就像「男人是不會生小孩的」，所以在野是無法獨裁的，不知道這是優秀天才的幕僚教的，還是賴清德又不顧幕僚建議自己發明的，請賴清德不要再把底牌掀給所有人看，讓大家都知道「你是毋捌字兼無衛生，又沒民主素養的人，你不覺得丟臉，我們身為中華民國國民都覺得很丟臉」。鄭強調，看來賴清德是吃了秤砣鐵了心，沒有要讓人民有一絲喘息空間，每天都在搞政治鬥爭，所以國民黨要做好長期作戰的所有準備。



鄭麗文說，賴清德第一步先要「窮台」，錯誤的政策和國家定位戰略，傳產、服務業已陷入寒冬，讓台灣產業被掏空嚴重被掏空，對美國又打腫臉充胖子，明知會跳票、台灣沒能力負擔，賴員外大筆一簽不手軟，內容也不重要，反正到時候賴給在野黨就好。第二步則是「亂台」。端不出執政成績就開始亂，他知道自己是少數總統，卻從不想透過溝通對話，提出讓在野無法拒絕的福國利民政策，他從不做任何努力，就開始在國會沒底線的惡鬥。



鄭麗文指出，今年推動大罷免亂也亂了，當選民用選票否定他，希望政府做正事，結果賴清德卻變本加厲，因為他沒招了，只剩坐在地上耍賴，以為這樣就有糖吃嗎？「請問賴總統你幾歲？你想讓誰哄你？」賴清德窮台、亂台，最後就會毀台。既然賴清德沒有要放過台灣、放過人民，國民黨必須自救、自立自強，不能讓台灣所有經濟成果毀在一人手裡，國民黨雖然在野，仍會持續在國會提出福國利民的重大法案。



