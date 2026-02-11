回擊賴清德 謝龍介喊話陳亭妃向賴、卓建言

國民黨立委謝龍介。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 面對1.25兆元國防特別預算在立法院卡關，總統賴清德今（11日）召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再向立法院催促，預算遲未通過恐讓台灣跌出軍售優先名單、延宕關鍵武器裝備交付。國民黨立委謝龍介則向台南市長競選對手、民進黨立委陳亭妃喊話，盼由陳亭妃代為向賴清德和行政院長卓榮泰建言。

立法院在野政黨，以行政院至今未編列，去年三讀通過的軍人加薪法案及警察人員人事條例， 修正案相關預算為由，讓今年度總預算和國防特別預算遲遲無法在立法院付委審查。

賴清德今發表談話則稱中，他要嚴正聲明，這是完全錯誤的連結。民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年，執政團隊除四度為軍公教加薪，累計調幅達到14％以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，來照顧國軍權益，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元。「在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。」

謝龍介則向陳亭妃喊話稱，政治立場可以不同，但照顧軍警消絕對不能差別待遇，立法院三讀通過了法案，要替志願役軍人加薪，要提高高危險勤務的警消退休所得替代率，難道陳亭妃都反對嗎？難道陳亭妃認為國軍弟兄不值得每個月加薪1.5萬元嗎？難道不同意國家應該善待高危險勤務的退休警消弟兄嗎？要人家「抗中保台」，要馬兒好，又不給馬兒吃草，為什麼民進黨都反對呢？

謝龍介表示，軍警消的福祉，應該超越黨派，應該高於黨意，他也在此公開呼籲陳亭妃，請向賴總統，卓院長建言，在野黨說話，他們聽不進去，也許陳亭妃身為執政黨的一員，比較有份量。

