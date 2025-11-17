回擊韓國瑜 賴清德：砍斷桌腳的是中國，不該替侵略者找藉口
中國官媒揚言在全球對民進黨立委沈伯洋進行抓捕，總統賴清德要求立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜卻酸「自己生病，卻讓人吃藥」，還轟賴政府「打斷台灣安全3隻腳」。對此，賴清德17日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對我主權的傷害。真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。賴清德喊話，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。
賴清德表示，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。
賴清德譴責，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，並不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。
賴清德強調，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，就會有藉口，所以還是要請韓國瑜院長三思，「我們分屬不同政黨，競爭難免，但我們是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」
