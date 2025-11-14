回擊《經濟學人》匯率壓抑論！台美罕見發佈聯合聲明 央行：匯率沒在騙

財經中心／師瑞德報導

中央銀行與美國財政部罕見發布聯合聲明，強調不操縱匯率並提升資訊透明度。同日駁斥《經濟學人》引用大麥克指數稱新台幣被低估，強調匯率由市場決定，無涉刻意壓低。（圖／翻攝自中央銀行網站）

台美雙邊罕見聯手發聲，引起外界高度關注。中央銀行與美國財政部14日同步發布匯率政策聯合聲明，台北時間晚上8點半、美東時間清晨7點半同時對外公告，這不只是形式上的合作，背後也透露雙方對於維持全球貨幣政策公信力與匯市穩定的重視。

聲明內容是台灣央行與美國財政部在未公開的技術層級下，經過多次會議磋商所達成的共識，過程中並未涉及行政院的台美經貿小組，也與目前對等關稅等其他經貿議題無關。這是一場純就匯率政策進行的雙邊對話，強調政策原則、操作框架與資訊揭露的同步調整。

明確否定匯率操縱 市場機制才是核心

在這份聯合聲明中，台美雙方再次明確寫下對匯率政策操作的基本立場：不能用來取得不公平的貿易或金融競爭優勢，也不能破壞國際收支的自然調整機制。聲明特別指出，未來若必須干預匯市，必須是匯率出現異常波動或明顯失序的情況，且干預必須具備「對稱性」原則，也就是說，不論是匯率升值或貶值，都必須以相同標準應對，不得選擇性介入，這與我國央行長年以來「市場決定、偶爾調節」的實務原則完全一致。

政策透明度升級 干預資料改為季報制

過去幾年，外界對於台灣外匯政策最大的質疑之一，便是資訊揭露的節奏與完整度不足，尤其是在匯市干預的數字方面。這次聲明中，台灣中央銀行也主動承諾，將自2025年12月底起，把目前半年公布一次的干預金額資料改為每季一次。也就是說，從明年第四季開始，市場將能以更高頻率、且更接近即時的方式掌握央行的操作脈絡。相關數據也會按照國際貨幣基金（IMF）特殊資料發布標準（SDDS）中的「國際準備與外幣流動性」（IRFCL）格式呈現，包括外匯存底規模、遠期外匯部位等細項都會揭露，時間點則落後一季公布。對投資人來說，這等於是中央銀行主動打開資訊黑盒，為市場提供更可預期的訊號。

政策工具排除匯率動機 退休基金也不例外

除了對央行自身的操作原則進行揭露與約束外，聯合聲明也觸及到更廣義的政策工具使用原則。未來在使用總體審慎工具（例如資本控管）或處理跨境資本流動的措施時，雙方都將遵守一項共識：政策本身不能有意圖去影響匯率，更不能藉此取得出口或金融上的競爭優勢。

聲明中特別點名，包括退休基金等公開資金，在進行海外投資決策時，必須以風險報酬與資產配置多元化為依歸，不可讓匯率操作成為隱性目的。這類表述在以往官方文件中相當少見，也顯示台美雙方正積極將金融穩定與公平競爭原則往制度面深化。

美方沒開口要求升值 央行強調溝通順暢

針對外界質疑美方是否對新台幣匯率有升值壓力，中央銀行這次也一併說清楚。即使2025年台灣對美國貿易順差仍在擴大，央行表示，在過去多次與美國財政部的討論中，對方從未明示或暗示要求台灣讓台幣升值。雙方針對匯率、總體經濟指標與干預原則等議題都有定期交流，目前整體互動氣氛良好，政策上也有高度共識。



《經濟學人》點名批評 央行回應：指標選錯了

值得注意的是，就在聯合聲明發布的同一天，英國《經濟學人》也刊出一篇名為《台灣榮景的潛藏風險》的報導，直接點名台灣央行長年壓低匯率，導致民眾購買力受損、房價飆升、甚至金融風險積累。報導依據的是該雜誌長期使用的大麥克指數。對此，央行反應火速，直接發布新聞稿駁斥該報導失真，並批評其方法論嚴重過時。

大麥克不夠看 iPhone指數反推高估17%

央行指出，大麥克指數其實早在2003年就被《經濟學人》自己承認有缺陷，到了2006年更明言「被廣泛誤用」。指標邏輯建立在全球麥當勞大麥克漢堡的售價比較上，用來衡量購買力平價與匯率偏離情況。然而，這樣的比較忽略了地方物價、稅制、勞工成本等差異，早就不被嚴肅經濟分析所採信。央行進一步引用「iPhone指數」作為反例，指出若以iPhone在不同國家售價推算，台幣對美元實際匯率應為高估17.1%，與大麥克指數推估的低估55%結果完全相反，突顯單一商品指標的誤導性。

匯市已非貿易主場 金融資本才是關鍵玩家

除了指標問題，央行也從結構面提出反駁。根據2024年資料，台灣外資與本地資金的進出總額已經是商品貿易金額的19.3倍，這代表現在的外匯市場早就不是由進出口所主導，而是由金融資本流動決定。在這樣的架構下，不論是PPP（購買力平價）還是單一商品價格都已無法反映實際匯率走勢。再用大麥克漢堡來算幣值，只會低估匯市的複雜程度。

以數據回應誤解 央行強調會持續說明

最後，央行也再次重申，對於這類過度簡化甚至誤導性質的匯率指控，過去早有多次澄清，包括透過理監事會後記者會、專文說明與新聞稿都已提出過具體數據與國際比對資料。未來也會持續以事實為基礎進行說明，不讓錯誤的敘事影響政策穩定性，確保台灣金融市場的信心與匯率制度的穩健運作。

