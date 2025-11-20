回收再利用 台中廢木變綠金

「庭院樹枝、枯葉不能丟一般垃圾，真的很麻煩！」台中市推行綠資材分類制度，將可再利用的廢木集中破碎成木屑，免費提供園藝、農業與鍋爐替代燃料使用，讓原本要燒掉的「垃圾」變成有價值的「綠金」。目前山、海、屯3座綠資材中心每年處理上千公噸廢木，成功降低碳排與焚化負荷。

該制度上路後，經常可見民眾在網路社群抱怨不便。有民眾整理花園後，常因不熟悉規範，被垃圾車當場拒收；尤其竹子、椰子等纖維量高的樹種無法破碎，被列為一般垃圾，與可再利用的樹枝落葉分類不同，民眾質疑：「政府鼓勵綠美化，結果枯枝落葉卻變成負擔？」

廣告 廣告

對此，台中市環保局澄清，分類制度的目的是減少焚化爐負荷、提升資源再利用。政策源頭可追溯至前環保局長陳宏益任內，當時市府決定讓大量木質廢棄物不進焚化爐，而是回收再利用。

透過破碎處理，這些廢木料得以重新回到產業循環中。木屑鋪在土壤表面，不僅抑制雜草、保持水分、減少揚塵，也能提升土壤有機質；另一部分均質木屑則供燃煤鍋爐業者替代燃料使用，有助降低汙染與碳排放。質地良好的樹幹甚至能成為手工藝創作的材料，被視為具文化與經濟價值的再生資源。

去年8月啟用的東勢綠資材中心已成為山城地區重要廢木再利用基地。園區占地約3.5公頃，保留上百棵老樹。東勢清潔隊掃路班班長吳秉樺指出，不同樹種用途各異，完整樹幹可作為工藝素材，一般樹枝則多破碎成木屑，作為花園、農地的覆蓋與土壤改良材料，民眾需求踴躍。

統計顯示，自民國113年8月至114年10月，東勢綠資材中心破碎樹枝達2691公噸、廢家具板材1971公噸；其中最大宗用途為鍋爐業者領用約3600公噸，其次為機關學校與市民使用，顯示市場需求逐年增加。