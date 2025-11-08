回收場又失火…「玉里人的法國爸爸」：員工一半有殘障手冊，將持續經營

社會中心／花蓮報導

神父劉一峰物流倉庫紙類回收區2度起火。（圖／翻攝自「劉一峰神父二手物流官網」臉書）

花蓮玉里天主堂神父劉一峰（86歲）在當地服務身心障礙、弱勢族群超過半個世紀，但其物流倉庫紙類回收區7日下午卻突然起火，且現場一度因水源不足火勢復燃，所幸火勢在3個小時後撲滅；事實上，該地2020年也曾失過火。對於回收場再度失火，劉一峰表示，因為回收物流倉庫工作人員60多人，有超過半數以上都領有殘障手冊，所以不敢貿然停業，但也認為確實需要進行一些改進，並承諾會設法拉水源。

警消7日下午4時許接獲報案，指玉里鎮新昌一街23號的劉一峰神父二手物流倉庫不明原因失火，隨即派員前往處理；到場後發現，起火地點位於紙類回收區，因此火勢相當猛烈，消防人員見狀馬上進行灌救，但一度因為水源不夠導致撲滅困難及悶燒，直到當天晚上7時許，才將火勢撲滅，所幸這起火警並未造成任何人員受困傷亡。

廣告 廣告

神父劉一峰物流倉庫紙類回收區2度起火。（圖／翻攝自「劉一峰神父二手物流官網」臉書）

據了解，劉一峰神父自1966年從法國巴黎外方傳教會被派來台灣後，長期致力於公益活動，除了成立圖書館、提供勢孩童物品外，也經營資源回收場讓身心障礙、失業者與低收入戶有維生之力，因此曾獲總統頒發景星勳章、績優外籍宗教人士、總統文化獎的人道獎、醫療奉獻獎等，被稱為「玉里的法國爸爸」。

事實上，該回收場在2020年2月也曾遭大火焚毀，當時在各界善心捐助下，半年就恢復營運；如今的2度失火，他接到許多關心電話，他除了不斷道歉外，也坦言一直都有透過教育的方式說明，請人員不要在接近紙箱區抽菸，但執行效果不如預期，承諾往後會更加注意。

此外，劉一峰神父也說，考量到60多名員工的生計，且一半以上都有殘障手冊，所以未來回收場仍會繼續經營；另外，為了符合法規也會設法拉水源。

更多三立新聞網報導

落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突

12歲少女被母拐到日本賣淫…曝泰籍媽「也在台灣」從事性交易

太子集團神秘二把手「控台23家公司」…國安列管300人竹聯、四海也涉入

太子詐團核心幹部多次來台！傳2藍委曾協助入境 移民署：與事實不符

