回收場又失火！玉里劉一峰神父致歉：60員工一半有殘障手冊 將持續經營

花蓮玉里86歲神父劉一峰的二手物流倉庫，昨（11/7）發生大火，這是2020年以來第二次失火，現場一度因水源不足火勢復燃，所幸最後成功控制，未造成人員傷亡，劉一峰對此頻頻道歉，表示目前回收物流倉庫工作人員60多人，一半以上有殘障手冊，會持續經營回收場，並設法拉水源。

事故發生在昨天下午4時許，位在玉里鎮新昌一街23號的劉一峰神父二手物流倉庫不明原因失火，起火點在紙類回收區，火勢相當猛烈，消防人員持續灌救，一度因為水源不夠撲滅困難，直到晚上7時許才將殘火處理完畢。

2020年2月，劉一峰神父的倉庫也曾被燒毀，當時在各界善心捐助下，半年就恢復營運。面對這次火災，劉一峰頻頻向致電關心他的人道歉，但也表示需要做出一些決定，考量到60多名員工的生計，加上他們一半以上領有殘障手冊，不能貿然宣布關門，會繼續經營回收場，也會設法拉水源。

劉一峰說，一直以來都有要求員工不要在靠近紙箱區抽菸，但效果不如預期，未來會更嚴格管控，也希望社會能用寬大的心對待。

劉一峰25歲被法國巴黎外方傳教會派來台灣，至今將近60年，他長期致力於公益活動，透過資源回收幫助弱勢族群，並收容失業者與低收入戶，曾獲總統頒發景星勳章、績優外籍宗教人士、總統文化獎人道獎、醫療奉獻獎等，很多民眾認為他比許多台灣人更愛台灣。

