回收場驚見不明包裹 拆開竟是人體斷肢！南韓警追身分

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仁川回收中心發現人體殘肢，警方追查死者身分。（圖／翻攝自pexels）





南韓仁川市一處資源回收中心驚傳發現人體殘肢。一名工作人員在整理回收物品時，驚見一截遭繃帶層層包裹的人體下肢，警方透過DNA分析確認為人體組織後，已成立專案小組展開調查。

員工拆包裹驚見人腿

綜合韓媒報導，仁川延壽警察署10日下午接獲報案，指延壽區松島洞一處生活資源回收中心發現疑似人體殘肢。回收中心員工指出，當時在輸送帶上發現一個被繃帶包裹的不明物體，原以為是一般垃圾，拆開後才驚覺是人體腿部組織，隨即通報警方。

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警方調查發現，該殘肢為左腿膝蓋以下至腳跟部位，長度超過40公分，腳掌長約21至22公分。由於遺體部分已變色，且現場未尋獲其他人體組織，警方正積極追查殘肢來源。

警方擴大追查身分

據了解，這批回收物來自仁川中區及延壽區的住宅與商家，但實際棄置地點及時間仍有待釐清。警方從腳掌尺寸判斷，死者可能是兒童、學生或女性，但不排除殘肢因乾燥而產生收縮，目前仍無法準確推斷死者年齡。

目前警方已委託國立科學搜查研究院進行解剖及精密DNA鑑定，並調閱周邊監視器畫面、訪查相關人員。此外，也已向仁川地區各級學校發函，確認近期是否有學生異常缺席或長期未到校情況，希望能盡快確認死者身分。

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