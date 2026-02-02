回收婦曾持刀恐嚇鄰 扔死老鼠到別人家

東港潘姓婦人在家門前堆滿垃圾，想進門都難。（圖／東森新聞）





東港一名潘姓婦人搬來6年多的時間，鄰居已經到了崩潰邊緣，過去她曾經因為垃圾囤到鄰居家，鄰居把垃圾丟回去，反而被婦人持刀恐嚇，甚至惡意將死老鼠或是狗狗的排泄物丟到鄰居家門前，怎麼勸都勸不聽。公所也統計，這3年來她因為垃圾囤積問題，被罰了一共15萬的罰鍰，但她只繳了4萬多元就擺爛不繳。

東港潘姓婦人在家門前堆滿垃圾，鄰居氣得把越線的垃圾扔回去，潘姓婦人上前理論，但他的手上卻握了一把水果刀，鄰居民宿生意和衛生都受影響，現在人身安危還被恐嚇，氣到把整段影像節錄下來，一狀告上法院，這是前年底發生的糾紛。

鄰居陳先生：「我就把垃圾丟回去她那邊，她手上持水果刀對我稍恐嚇，剛好監視器有拍到那個畫面，我就報警，然後這件訴訟案最近剛開庭完。」

不只持刀恐嚇鄰居，之前的影像也拍到，潘姓婦人從垃圾堆中彎腰撿起一隻死老鼠，拎著老鼠尾巴，丟到鄰居家鐵捲門前，再裝沒事回頭收拾垃圾，不然把塑膠袋內的髒東西直接往鄰居門口倒，而且每次倒的東西都不同，不是又髒又臭的不明液體，就是狗狗的排泄物。東港潘姓婦人搬過來將近6年時間，讓鄰居已經快到崩潰邊緣。

鄰居陳先生：「如果你們家門口有放垃圾桶，她就把廚餘都丟進去，附近的監視器都有拍到，然後人家早上跟她說是不是妳丟的，她都說不是她丟的。」

潘姓婦人今年61歲，丈夫住院，跟2個孩子又沒住一起，房子則是兒子孝敬買給他的，四處撿垃圾囤積回收物，3年來被罰了15萬元，罰單有繳但只繳了42000元。

記者vs.鄰居陳先生：「她有繳一些，然後又繼續讓人家罰，反正她就不怕，（你們跟她講話她會聽嗎），她不會回。」

潘姓婦人多次騷擾鄰居，公權力介入他似乎不怎麼怕，鄰居也希望婦人的兩個兒子能夠出面幫幫忙。

