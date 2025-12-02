回收安全日 埔里收9噸廢玻璃

埔里鎮公所為了降低清潔隊員受傷風險，9月1日起每周一定為「回收安全日」，建議居民將廢棄玻璃容器、燈管及燈泡、小家電等3類回收物裝入透明袋子、紙箱或原有燈管紙套，統一於周一回收，宣導3個月來居民已習慣，1日廢玻璃回收量破9噸，清潔隊員研判年終將至，民眾進行大掃除有關。

清潔隊員負責環境清潔、垃圾收運及資源回收等工作，是守護環境整潔的幕後英雄，不過他們的作業環境危機四伏，若民眾沒有將破掉的玻璃、燈管等物品另外打包，而是混入回收物中丟棄，整理回收物人員經常遭碎玻璃「暗算」，埔里鎮長廖志城得知，邀鄉親一起體恤清潔隊員，9月1日起每周一為「回收安全日」。

廣告 廣告

埔里清潔隊指出，清潔隊員都會穿戴工作鞋、厚手套，仍有隊員整理回收物時，手遭碎玻璃割傷縫了4針，也曾有人不慎踩到碎玻璃穿刺受傷，「回收安全日」上路，鼓勵民眾家中的廢棄玻璃容器等物品，統一於每周一交付資源回收車，不僅有利分類、挑揀，降低清潔隊員受傷風險，宣導3個月來成效卓越，1日廢玻璃回收量逾9噸。

埔里清潔隊長陳俊宏說，每周的一、三、五、日提供資源回收服務，推動每周一為「回收安全日」起，鄉親紛紛響應，每周一的廢棄玻璃、燈管等回收量有明顯增加，以往單日最多回收量約5、6噸，1日卻爆量，單日廢玻璃回收量破9噸，打破以往紀錄。