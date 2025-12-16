回收寶特瓶再生 環保科技永續起而行

在氣候變遷與淨零轉型壓力下，永續早已不只是企業的口號，而是必須回到產品與行動本身。由台灣永續能源基金會所舉辦的亞太永續博覽會上，產學界齊聚一堂，分享如何把ESG理念落實在日常生活中；其中，大愛感恩科技也分享透過回收寶特瓶製成各式生活用品，展現永續不只看數字，更能被看見、被使用。

「接下來很榮幸邀請到，大愛感恩科技總經理李鼎銘總經理。」

分享各式環保產品，從回收寶特瓶變身成各種生活用品，大愛感恩科技把ESG，從理念化為實際看得到、摸得到的成果。

大愛感恩科技總經理 李鼎銘：「產品是一個硬體，是一個載體，我們藉由有溫度，有感動的這個軟體，也就是我們日常生活裡面，能夠實用的，讓它從實用，採用它的內心裡面，會產生一些感動，讓他知道，垃圾事實上它不是個垃圾，它是個放錯的地方的資源，那我們應該好好地珍惜它。」

永續議題對於企業來說，不只帳面上的獲利，而是能為社會帶來多少改變。

大愛感恩科技總經理 李鼎銘：「現在氣候變遷，地球暖化，是一個大家都不能不重視的問題，但大家知道，最重要的是要行動，所以上人有跟我們講，我們要共知、共識，並要共行，所以我們很期待今天跟很多現場的，一些產業的先進者，讓大家知道，淨零未來是一個目標，但是我們一定要從心出發。」

除了大愛感恩科技外，活動在台灣永續能源研究基金會舉辦，也邀請多位產業代表與專家，線上線下超過500人齊聚一堂，分享如何把永續理念，真正落實在行動之中。

台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新：「我們希望看到這個(研討會)以後， 零售業可以想到，他們為地球做什麼事情，怎麼讓這個世界更乾淨、更好，而不受到氣候變遷的影響，而另一方面，也從社會面來看，怎麼照顧到更多的人，讓這些零售，大家可以負擔得起，這是我們所想像的。」

理念走進產品、行動走進生活，永續才能真正從共識，走向共行。

