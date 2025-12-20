回收已逾3萬件！彰化首台公部門自動回收機很熱門 近7成丟「這個」
〔記者張聰秋／彰化報導〕把資源回收變得更聰明！彰化縣環保局今年11月在北斗鎮公所設置全縣第一台由公部門引進的自動回收機，專門回收電池、鋁罐與寶特瓶。啟用一個月來，使用情況踴躍，累計已有1885人次使用，回收件數超過3萬件，其中，寶特瓶高達近7成，成效最為明顯。
環保局統計，截至12月14日止，北斗鎮公所這台自動回收機共回收電池5132顆、鋁罐4621個、寶特瓶2萬1774個，寶特瓶占總回收量約69%，其次為電池16%、鋁罐15%。從數據來看，民眾最常回收的仍是日常飲料容器，顯然設點位置與回收項目貼近生活需求。
目前彰化縣內超商、量販店等販賣場所，包含7-11、全聯、全家、特力屋、異人館、大樹藥局、小北百貨等，已設置約30台自動回收機，提供民眾多元回收管道。環保局今年開始跟進在公部門場域設點，希望補足社區回收據點不足的問題，從源頭提升分類效率。
環保局長江培根表示，自動回收機雖不需專人現場收件，但機器內部空間滿了仍需人員巡檢與清理，因此由環保局出資購置設備，回收物變賣所得則歸公所，長期累積下來也具一定效益，前提是公所願意配合管理維護。
江培根指出，公所有洽公人潮，在大門口設置自動回收機，等同多了一個方便的資源回收點，民眾可隨手處理喝完的瓶罐或用過的舊電池，不必再額外尋找回收地點。今年由北斗率先試辦，明年將持續擴及其他鄉鎮，目前二林鎮與大村鄉已表達設置意願，後續將視管理條件與使用成效逐步推動。
