回收物「可以拿用不到的袋子裝嗎？」新北市政府解答了

年關將至，許多民眾忙著大掃除，將家中閒置的物品丟棄、回收，對此新北市政府提醒，回收應使用可辨別內容物的袋子或箱子，若使用不透明的塑膠袋，則切記不可綑綁開口。

整理回收物時，很多人會忽略回收容器的相關規定，對此新北市政府宣導，收拾、打包好回收物給資源回收車時，應使用可辨別內容物的袋子或箱子，以清潔隊員可以清楚辨視為內容物為原則，倘若身邊只有不透明的塑膠袋可利用，則不能綑綁開口，應敞開開口，以利清潔隊人員確認內容物。

環境部環境管理署另分享，目前可回收的塑膠袋種類主要以透明、單一材質之塑膠袋為主，另外拋棄式輕便雨衣亦可回收，不過回收前須注意：

塑膠袋與包裝袋內不可含油脂、垃圾及其他盛裝飲料、蔬果等雜質，需沖洗乾淨後才能回收。

回收前去除袋外的非塑膠（如紙質標籤或金屬附件）部分。

環境部環境管理署指出，含有鋁箔或錫箔等複合性材質的塑膠材質包裝袋，因為材質複雜，廢塑膠袋處理廠無法進行再生處理，所以不可回收再利用；民眾回收的廢塑膠袋，會經由清潔隊交給回收商，再交由處理廠進行處理，經分選及乾燥後，熱融製成塑膠再生料，作為黑色大塑膠袋、工具箱、花盆等非盛裝食物的製品摻配原料。

根據《廢棄物清理法》規定，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，須符合中央主管機關的規定；違反規定者，則可處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。

撰稿：吳怡萱



