即時中心／顏一軒報導

今（19）日上午11時許，高雄市三民區中華三路及建國三路發生一起事故，58歲馬姓駕駛開著載運回收物的大貨車行經該處時，疑因貨物過高，直接「擊落」紅綠燈號誌橫桿；案發後馬男主動到案說明，警方研判載運物品疑有超高情事，未來將依涉犯《道交條例》開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰，亦須賠償受損的號誌橫桿。





三民一分局三民所調查，馬男當時駕駛大貨車沿高雄中華三路南往北行駛，行經中華三路及建國三路口疑似因裝載貨物過高而擦撞號誌橫桿，造成號誌損壞，案發後馬男將車輛停妥後，主動自行前往派出所說明。

廣告 廣告

快新聞／回收物裝太高！高雄大貨車「擊落」紅綠燈橫桿 駕駛恐挨罰

高雄大貨車「擊落」紅綠燈橫桿，駕駛恐挨罰。（圖／民視新聞翻攝）

警方指出，由於馬男所裝載回收物品疑有超過限高之情事，涉違反《道交條例》第29條第1項第1款規定「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」（處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰），也立即予以開單告發。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／回收物裝太高！高雄大貨車「擊落」紅綠燈橫桿 駕駛恐挨罰

更多民視新聞報導

炸雞掉滿地! 千萬麥拉倫超跑左轉撞上外送騎士

疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷

台南暴衝意外! 車輛失控"撞破大樓柱子"車頭受損

