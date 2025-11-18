回收老舊醫療床 慈濟輔具平台媒合所需

台中私立菩提仁愛之家，要汰換200張病床和40張輪椅，大部分都還是能使用，於是他們把這些病床和輪椅，捐給了慈濟環保輔具平台。因為數量實在太多，總重量超過兩萬公斤，志工先用小貨車到地下三樓，分批把病床載到一樓，加上車道狹窄，上上下下要很小心，就這樣來回六十、七十趟，從上午8點到下午5點，終於把全部搬完，圓滿任務。

以回收市價計算，這些病床輪椅，回收價至少上百萬，但這些輔具經過保養後，能夠在交棒給下一位使用者，這樣的愛和回饋無法用金錢數字來衡量。

地下室三樓，超過過兩百張病床，全部要搬到一樓，這可不是開玩笑的，志工先用小貨車，分批把病床送上一樓。送到一樓後，由一樓的志工搬下車，還要出動好幾台堆高機，把病床堆疊整齊後，送上大型貨車。

當天志工開著大里靜思堂的環保車到現場協助，發現車道不寬，限高只有兩公尺，開上開下，要很小心。

慈濟志工 阮啟明：「下去的時候，要注意一下消防設備管路，不要去卡到，師兄下去的時候，都會指揮，一下右邊左邊，右邊左邊，因為下面的地勢也有一點高低，閃來閃去。」

這批要汰換的病床和輪椅，是私立菩提仁愛之家捐贈給慈濟環保輔具平台，兩百張病床和40張輪椅，總重量超過兩萬公斤，出動了五十、六十位志工協助。

慈濟志工 洪頂：「分秒必爭，那個量，實在是太多了，真的是腰痠背痛，隔天起來，手腳都有點痠痛，可是心情很好 。」

這些病床輪椅，以目前回收的市價計算，至少一百多萬。

輔具使用者：「看到這樣的輔具平台，真的很實用，很好用，我覺得我們家，今天一定會睡得很好。」

但志工整理後，環保輔具找到了新家，過程所收穫的價值遠遠超過這個數字。

