回收舊衣舊鞋 全家請你「免費喝咖啡1年」！ 參加方法曝光





家裡堆滿還能用的鞋包嗎？「2025最終回舊鞋救命寄送募集」活動，自11月26日至11月29日展開全台募集行動，民眾捐出良好且具包覆性的鞋子、輕薄衣物及A4尺寸包包，透過全家店到店、郵局或物流寄送至新北市伯利恆倉庫，可以幫助非洲孩童有鞋穿，遠離寄生蟲沙蚤的危害，讓當地孩子能安心上學。除此之外，還能參加抽獎，有機會獲得全家請你一年份中杯美式咖啡或茶葉蛋。

「舊鞋救命」由楊右任與加拿大籍妻子雷可樂（Kara）於2014年發起，源自他們在東非赤貧地區許多孩子無鞋可穿，面臨沙蚤威脅，危害健康且恐有截肢風險，而透過衛生教育、環境清潔、並穿上鞋子即可有效預防。多年來持續募集物資並推廣衛教、衛生改善，至今已讓超過300萬人受益。此次活動強調「捐出還能用、能保護足部的鞋」，包括良好包覆性的運動鞋、休閒鞋等。

「全家」盼持續運用通路力量發揮社會影響力，11月26日起至11月29日限時4天，將舉辦「舊鞋救命✖全家店到店募集」活動，活動期間凡消費者以「全家店到店」成功捐贈舊鞋舊物，即可於「全家」APP抽獎趣參加抽獎活動，有機會抽中一年份Let’s Café中杯經典美式或茶葉蛋！同時，至12月9日前亦鼓勵消費者參與「全家愛心大平台」店舖零錢捐支持「全家一起送愛到非洲」計畫，預計善款可幫助逾4,000名非洲童打造安全學習空間、守護健康童年。

除了舊鞋，也歡迎民眾捐出舊包、舊衣。衣物部分以輕薄為主，成人、兒童尺寸皆可；學校或公司制服無個資亦能捐贈。至於破損、污漬、過度老舊的衣物，或文化上不適合的迷你裙、熱褲則請勿寄出。包款則以可放A4物品為主，但不收環保袋、不織布袋、硬殼包與拉桿包。

民眾若欲透過全台4,400間店舖捐贈愛心舊鞋，僅需「輸入寄件資訊」、「列印繳費單」兩步驟即可就近快速寄件捐贈，且以60元親民運費便可參與，全家首度加碼回饋，透過全家店到店寄件，全家即再回捐10元，支持貨櫃海運與當地教育推廣。還能參加抽獎，有機會獲得「全年免費喝」的中杯美式咖啡，以及茶葉蛋等獎項，盼吸引更多民眾加入愛心行列。

（封面圖／全家提供）

