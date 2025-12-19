回收舊3C 贈你一片綠意新生

關渡人文藝術週，除了蔬食市集之外，周邊企業也組成關渡聯盟。接下來這則看到華碩、和碩和台電，連續幾年都來響應，今年主題都圍繞著環保永續，鼓勵大家延續物命、節省用電。

走過路過別錯過，關渡人文藝術週，好鄰居響應。華碩擺出柑仔店，物品好吸睛。

「一樣 兩樣 三樣，四樣 五樣 六樣 七樣。」

慈濟志工 許美育：「這件排汗衫 滿好看的，那主要是買給我兒子。」

民眾：「跳蚤市場的價格。」

沒想到這麼搶手，他們第一批、已經載了一台發財車的物品量，不到幾小時，馬上回公司補貨。

華碩行政部專員 張峰銓：「都是我們華碩同仁，自己捐出來的東西，那等於是有點像，延長物命的概念，那這些東西都堪用，可以的話 再捐出來義賣，那義賣這些錢 ，我們都是捐給弱勢團體。」

有得也要有捨，同樣是科技業的和碩，連續三年、免費回收民眾不要的3C用品，還送一盆植物。

和碩清潔園藝課副理 曾小姐：「不用的廢3C，不要積在家裡 就拿來這邊，然後我們可以把它賣出去，再把錢捐給更需要的人，因為花 大家都很喜歡，所以我們用這種方式來吸引大家。」

民眾 賴先生：「肯定划算 那東西都不能動了。」

民眾 羅小姐：「廢的3C變成可以淨化空氣的植物，就是很棒的一件事情。」

永續環境、你我有責，這隻電寶也跟著台電，來到現場，用大笑臉招呼。

台電北北區處業務副處長 駱毅：「台電最主要設攤就是，(宣導)環保永續，我們透過民眾下載台電App，所有的服務都可以透過App來了解，申請不列印收據的時候，我們每期帳單可以節省10塊錢，(而且)節省用紙 可以少砍很多樹。」

台電北北區處節能課課長 曾鼎智：「渦輪機組把水，抽道上水庫去，(它會透過旋轉)，對 因為我們水要抽上去，它就要透過馬達。」

簡單遊戲，花點力氣，理解水力發電原理，今年台電還特別從板橋、帶來體驗互動裝置。三天活動，周邊企業組成關渡聯盟，給民眾留下難忘的年末回憶。

