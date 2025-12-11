回收處理業聘移工已384家申請案 299家符合資格

（中央社記者張雄風台北11日電）環境部今年5月開放回收處理業者可聘用移工，近半年多已受理384家申請案，299家符合資格，待勞動部審查通過即可招聘；至於外界盼開放清除業也能聘用，仍在收集產業界意見。

中華民國全國商業總會日前辦理「2025行政院長與商業領袖座談會」，理事長許舒博會後表示，環境部已承諾在最快時間內做成決議，將3K產業尤其廢棄物清除業納入開放移工範圍。

環境部資源循環署副署長林健三今天告訴中央社記者，目前已積極辦理，但現階段仍在向清除業者收集意見；後續還需要再與勞動部討論，未能確認是否開放，也未訂期程。

林健三說明，的確有部分清除業者提出需求，但也有許多業者認為現行制度徵聘人員已經足夠，因此還要就需求面綜整討論。

環境部5月19日發布「環境部審查廢棄物及資源物回收處理工作申請引進移工之雇主資格認定作業要點」，開放應回收廢棄物回收業、處理業及公民營廢棄物處理機構，得聘僱外國人從事廢棄物及資源物回收處理工作。

根據統計，應回收廢棄物回收業、處理業及公民營廢棄物處理機開放移工後，約有660家得依新制規定申請移工。截至10日止，循環署合計受理384家申請案，其中資格符合者計299家、需求人數約600人，持續受理審查中。

林健三補充，這299家是經循環署審核雇主符合資格，待勞動部審查合格即可招募。

林健三表示，在實務上，回收處理業者因為工作環境和內容較低階，的確面臨有職缺也無人應徵的情況；清除業則表現不一，因此需要再進一步了解。（編輯：管中維）1141211