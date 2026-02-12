回收螢光材發電技術 綠能有更多選擇

淨零轉型和建築節能需求日益迫切，高雄大學應用化學系師生將螢光材料與導光機制的結合，把回收材料再製成「螢光太陽能聚光器(LSC)」，未來可發展智慧窗戶、遮陽板或建築帷幕，達成節能減碳的綠建築目標，獲環境部綠色化學創意競賽銅獎。

光一來，立即觸動小型太陽能板、風扇就能運轉。加上藝術造型，照樣能聚光發電。

高雄大學應用化學系助理教授 陳泓政：「像這種有螢光分子的玻璃，吸收太陽光，然後產生光電流，吸光的一個材料的介質，分子會吸這個太陽光，會做一個全內反射，大概會有60%的比例，螢光的光子傳遞到四周圍。」

把光「轉個彎」，高大師生研發「螢光太陽能聚光器」，反覆測試螢光材料穩定性和導光效率。

高雄大學應用化學系助理教授 陳泓政：「學理上的限制就是說，每個分子的螢光都那麼好，不是，因為後面的話，像我們肉眼看是看不出來的，其實紅光會比較弱一點，研究主要的門檻在於，螢光分子的設計跟合成。」

高雄大學應用化學系碩士生 程馨誼：「我把它點在TLC(薄層層析)片上，把它放進去有機溶劑，讓它去跑，應該是有100%，這就是我們最理想的狀況，跟它一樣高度的地方，這個位置是沒有任何東西的，代表說我的東西全部都被反應過去了，每一個顏色的分子，不同的起始物，去做不同的反應，就會收到不一樣的最終產物，會有紅橙黃綠藍靚紫，靠大家一起去完成，5年都在為這個題目在做努力。」

高雄大學應用化學系助理教授 陳泓政：「你可以利用回收回來的壓克力板，太陽能板也只要小小的面積就可以了，就做出重新的太陽能板，提供綠色能源設計的一個方向。」

未來太陽能不再侷限於屋頂，螢光聚光設計可望融入建築外牆、窗戶、隔間、公車站棚…，讓原本只耗能的立面，轉化為分散式發電的綠建築。

