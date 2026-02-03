回收衣櫃驚見金飾！ 清潔隊急尋人 民眾才知誤丟

新北市 / 綜合報導

不少人會在農曆過年前，打掃家裡，新北瑞芳有民眾要丟棄家中衣櫃，先放在一處空地後，請清潔隊員來回收，結果發現衣櫃裡的抽屜有金飾在裡面，總重約7兩多，市值就將近新台幣130萬元，警方趕緊通知民眾來領，這時才驚覺，自己不小心把金飾丟掉了，還好清潔隊員夠細心有發現。

民眾接到消息，到派出所領回誤丟掉的黃金，真的是好險，清潔隊員收回收衣櫃時有發現。新北市金瓜石石山里長吳乾正：「當天他就通報我，就把這些家具擺在這個地方，那我就通知清潔隊來。」

不少民眾在農曆春節前大掃除，新北瑞芳有民眾在1月31日時，把家中不要的衣櫃，放在一處空地通知清潔隊來回收。

2日上午，清潔隊員依通報作業時，意外在衣櫃下方抽屜內，發現兩個包包，打開後竟然是三條金項鍊，一枚金戒指還有一只金手鏈，總重約7兩多，市值就將近新台幣130萬元。

新北瑞芳區清潔隊員胡敏男：「我們的隨車人員，是他們發現的。」新北瑞芳區清潔隊隊長蔡培民：「這三位隊員的細心作業，發現有黃金在裡面。」

真的還好有發現，民眾接到警方通知前，還不知道自己金飾，放在衣櫃抽屜內，差點百萬元的金飾就飛了，頻頻表達感謝。

新北瑞芳所長林昆秀：「民眾年關清潔家中，丟棄大型衣櫃，誤將七兩多黃金，價值100多萬，一併丟棄，清潔隊回收時，及時發現，並通報警方，經員警迅速查證，順利尋找失主。」

過年前大掃除，丟棄東西之前，得多多注意，是否有貴重物品放在裡面，否則如果沒被發現，一起丟掉恐怕就找不回來了。

