回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車波及民宅 變電箱也分離

台南一輛環保回收車，今(24)日上午行經安平區，左轉到一半，疑似車速過快加上 轉彎幅度過大 ，整輛車失控衝撞停放騎樓的車輛，一共5台汽車、1台機車遭波及，就連民宅鐵捲門和路旁變電箱也遭殃，好在整起意外沒有人員受傷，當地供電也正常，警方到場，駕駛酒測值為零，詳細肇事原因還要釐清，但一共六台車被撞毀，要賠償的修車費恐怕不是一筆小數目。

環保回收車失控衝撞騎樓停放車輛，撞擊瞬間，車殼噴濺，零件四散一地，隨後車繼續往前行駛，民眾目擊驚悚過程簡直嚇壞了，還有用路人經過拍下，整排車的後車廂，幾乎嚴重毀損，回想撞擊當下，民眾餘悸猶存。

民眾說：「垃圾車出來開出來十字路口，可能從安全島那邊起來，撞到隔壁，我們這邊一排五台，砰很大聲，砰砰砰砰這樣，撞上去這樣，很恐怖。」車禍發生在24日上午十點多事的環保回收車，從台南安平和緯路，要左轉民權路時，疑似車速過快，彎度幅度過大，失控衝撞5部停放汽車、1輛機車，連變電箱和民宅鐵捲門也慘被波及，當場被撞歪。其中這輛黑色廂型車，毀損最嚴重，後車廂變形，警方獲報也趕到現場，好在整起事故無人受傷，也沒有造成當地供電異常。

第四分局交通分隊小隊長葉俊麟說：「酒測值為0，事故無人受傷，詳細肇事原因已由本分局交通分隊調查釐清中。」短短幾秒時間，環保回收車像打保齡球一樣，連撞了六台汽機車，接下來，恐怕還得賠償的高額修車費，提醒駕駛人，轉彎時務必減速，以免發生危險。

