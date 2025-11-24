回收車駕駛賠慘了！失控連撞6車波及民宅 變電箱也分離
台南市 / 綜合報導
台南一輛環保回收車，今(24)日上午行經安平區，左轉到一半，疑似車速過快加上 轉彎幅度過大 ，整輛車失控衝撞停放騎樓的車輛，一共5台汽車、1台機車遭波及，就連民宅鐵捲門和路旁變電箱也遭殃，好在整起意外沒有人員受傷，當地供電也正常，警方到場，駕駛酒測值為零，詳細肇事原因還要釐清，但一共六台車被撞毀，要賠償的修車費恐怕不是一筆小數目。
環保回收車失控衝撞騎樓停放車輛，撞擊瞬間，車殼噴濺，零件四散一地，隨後車繼續往前行駛，民眾目擊驚悚過程簡直嚇壞了，還有用路人經過拍下，整排車的後車廂，幾乎嚴重毀損，回想撞擊當下，民眾餘悸猶存。
民眾說：「垃圾車出來開出來十字路口，可能從安全島那邊起來，撞到隔壁，我們這邊一排五台，砰很大聲，砰砰砰砰這樣，撞上去這樣，很恐怖。」車禍發生在24日上午十點多事的環保回收車，從台南安平和緯路，要左轉民權路時，疑似車速過快，彎度幅度過大，失控衝撞5部停放汽車、1輛機車，連變電箱和民宅鐵捲門也慘被波及，當場被撞歪。其中這輛黑色廂型車，毀損最嚴重，後車廂變形，警方獲報也趕到現場，好在整起事故無人受傷，也沒有造成當地供電異常。
第四分局交通分隊小隊長葉俊麟說：「酒測值為0，事故無人受傷，詳細肇事原因已由本分局交通分隊調查釐清中。」短短幾秒時間，環保回收車像打保齡球一樣，連撞了六台汽機車，接下來，恐怕還得賠償的高額修車費，提醒駕駛人，轉彎時務必減速，以免發生危險。
更多華視新聞報導
窄巷內自撞「離奇翻車」 駕駛自行脫困揪酒駕
暈眩自撞！復康巴士駕駛確認罹腦瘤 丟工作還須賠40萬
資源回收車垃圾起火 駕駛開車直奔消防隊求救
其他人也在看
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 10 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 6 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 10 小時前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 22 小時前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍27至29度，西半部局部地區中午甚至達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，週三台視新聞網 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜Luxgen n⁵ 掰了！ Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 10 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 天前