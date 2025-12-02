回收電鍋贈拾荒婦遭訴貪污 清潔隊員一審判3月緩刑2年

清潔隊員把回收電鍋私自帶走，轉贈拾荒婦人，被依貪污罪嫌起訴，案經法院審理，合議庭4度減刑，2日依貪污的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，一審判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

當事清潔隊員黃先生表示，「我純粹是好心啦，之後會繼續幫助有需要的人。」

多次減刑關鍵，包含符合犯罪後自首、偵查中自白、侵佔的財務價值僅32.56元，屬於情節輕微，與《刑法》59條情堪憫恕的減刑規定。

士林地院行政庭長蔡守訓指出，「被告應忠實執行該職務內容，所為實非可取，考量被告犯罪後坦承犯行，衡酌他的相關的犯罪動機，量處被告有期徒刑3個月，那可以緩刑。」

涉案的黃姓清潔員儘管獲得緩刑，但被褫奪公權的他任職於台北市環保局，未來能否繼續工作？

台北市環保局北投區隊長卓昕岑回應，「他是心情有比較低落，因為他就是比較擔心，他會不會因為這樣沒工作。有轉達就是，我們這邊會朝著盡量不要影響他的工作權來努力。」

不僅全案掀起討論，這類的小額涉貪案件也引發關注，像是先前陸軍花防部少將前參謀長韓豫平，挪用2880元加菜金招待部屬和軍眷，一度被判4年半，最終獲得特赦。

如今法務部已提修法，面對小額貪污案件，只要符合要件，就增加法官的減刑空間，甚至給予免刑。

記者詢問，這次修法是否包含讓檢方有不起訴或緩起訴的空間？法務部次長黃謀信指出，「這個罪本身是不符合我們緩起訴的所謂的輕罪，所以即使這樣子修，檢察官還是沒有辦法做緩起訴，這個部分也是一個可以研議的方向。」

中研院法律學研究所研究員許家馨說：「光是用小額這件事情來定位這個修法，我覺得就有點危險，不要說只有小額，然後他其中還牽涉到就是危害還有惡性，還有他是不是為自己或他人的私利。」

相關的修正草案已在行政院審查，但法務部強調，此次的修法內容，並未修改檢方的起訴裁量權範圍。