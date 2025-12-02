回收「32元電鍋」送拾荒婦！清潔員被控貪污遭起訴 一審判決出爐

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

北市一名服務超過30年的黃姓清潔隊員，去年7月在回收作業時，發現車上有一個外表完整的舊電鍋，經測試後功能尚好，因此轉送給一名拾荒老婦，沒想到遭依《貪污治罪條例》起訴，引發社會譁然。這起被視為「善意卻觸法」的案例，一審士林地院今（2）日宣判，判處黃男有期徒刑3月，但緩刑2年、褫奪公權1年。

黃姓清潔隊員將一個被丟棄的大同電鍋送給拾荒老婦，因此吃上貪污罪官司。（示意圖／unsplash）

檢方起訴指出，黃男隸屬台北市環保局北投區清潔隊，當時在轉運站值勤時，發現回收車上有一台功能正常的大同電鍋。他想到長期認識的一名拾荒老婦生活困苦，決定帶回家測試後再轉送給對方。然而消息傳出後，黃男卻被檢舉，清潔隊要求將電鍋歸還。由於不便向老婦討回，黃男只好自掏腰包花1、2千元購買新電鍋送給她，再把原本的電鍋取回並向主管自首。

廣告 廣告

案件曝光後，檢方認為黃男確有自白、自首，涉案金額也僅32元，雖主觀上為助人，但仍屬不得擅自處分公有物的行為，因此依法提起公訴，並請求法院減輕處罰。

開庭期間，黃男坦言只因想讓靠拾荒維生的老婦能吃上熱食，才會將物品轉贈，盼她日子好過一點，不料卻因此遭到檢舉，分隊也要求歸還物品，並針對案件展開調查，他在法庭上哽咽表示「好人難做」。

事發後，法務部也指出，《貪污治罪條例》修正草案已在去年5月底送交行政院審查，並於今年8月完成審查。草案中針對小額貪污案件，若符合條件者，得減輕刑期至三分之一，甚至免除其刑。法務部也研議修訂檢察官「緩起訴處分」的範圍，希望在堅守廉政核心價值的同時，讓案件處理更合乎比例原則，兼顧社會對公平與正義的期待。

更多FTNN新聞網報導

撿32元電鍋送拾荒嬤！清潔員吃官司 法務部喊「小額貪污」修法

撿32元舊電鍋想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員遭起訴「慘成貪污犯」 哽咽：不知這麼嚴重

手腳刺4刀經紀公司老闆身亡 中檢依傷害致死罪起訴凶手

