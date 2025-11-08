回收1顆舊行動電源「現賺400元」 適用門市一次看

行動電源若不當棄置，可能造成膨脹、漏液或短路等安全疑慮。對此，台北市環保局與神腦國際公司合作推出「行動回收，為地球充電！」活動，並祭出優惠好禮。

環保局指出，隨著智慧型手機、平板與各式行動裝置的普及，行動電源已成為日常生活必備的充電工具。然而，行動電源多採用鋰電池構造，若不當棄置，可能造成膨脹、漏液或短路等安全疑慮，甚至引發火災與重金屬排出等環境污染。

台北市環保局與神腦國際公司攜手推動「行動回收，為地球充電！」行動電源回收活動。自114年11月1日至11月30日止，民眾只要攜帶1顆廢行動電源至北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心進行回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款） 每顆折扣400元優惠（最多可選購4顆）；回收2顆廢行動電源還可再獲得統一超商商品卡50元1張（每人兌換上限100元），邀請大家一起參與回收，讓環保更有感、行動更有力。

環保局提醒，廢行動電源可交給資源回收車或量販店業、超級市場業（如全聯、家樂福等）、連鎖便利商店業（如7-11、OK、全家等）、連鎖清潔及化妝品零售業（如屈臣氏、康是美等）等回收點，不可隨意棄置或丟入垃圾車，讓行動電源獲得妥善回收再利用，落實循環經濟精神，更可守護我們的生活環境。

