回收7-ELEVEN寶特瓶再製野餐墊6800份 讓人安基金會寒士有「一席之地」
【記者 沁諠／台北 報導】在永續成為全球共識的此刻，如何讓環保行動真正走進社會現場，成為企業與公益團體共同面對的重要課題。人安基金會長期關懷寒士與街友，今年透過7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，首次加入「7-ELEVEN好福企循環經濟計畫」，藉由回收門市寶特瓶，透過社會企業再抽紗與設計，製成「一席之地」野餐墊，提供寒士使用。此專案透過7-ELEVEN平台串聯社會企業與社福團體三方合作，推動永續循環經濟、實踐環境共好。野餐墊預計2026新年前於全台發放6,800份，讓環保行動與社會關懷並行。
「一席之地」野餐墊為100%回收寶特瓶再製的永續循環商品，原料取自7-ELEVEN門市回收的寶特瓶，經過清洗、分類、環保抽紗與織布等多道製程，轉化為堅韌、防潮、可抵擋濕冷的實用野餐墊。每一張野餐墊平均使用15個回收寶特瓶，可減少約450公克碳排放量，同時節省60公升水資源，此次公益合作共減少約3公噸碳排放，具體展現減碳成效。
▲每一個生命都能擁有生存的一席之地。
人安基金會指出，寒士與街友多半長時間在戶外濕冷、不潔的環境席地而坐。不僅提供實際禦寒與用餐需求，感受到被尊重、被重視，還可攜隨身帶走，不會造成環境汙染。
「一席之地」的命名也蘊含深層意義。回收的寶特瓶曾被使用、被喝過、被丟棄，經過轉化後重新發揮價值，正如人安基金會長期陪伴的寒士與街友，或曾被忽視、被視為社會邊緣，只要給予一個機會、一點時間與支持，也能重新站穩腳步、重啟人生。
▲透過公益行動，讓每一個回收的寶特瓶，都能成為支持弱勢的重要力量。
此次「一席之地」計畫同時展現企業落實CSR與ESG理念的具體行動，從回收資源再製、循環商品規劃，到實際投入社會關懷場域，讓永續不只停留在制度與報告中，而是轉化為寒冬裡可被感受的溫暖。透過公益行動，讓每一個回收的寶特瓶，都能成為支持弱勢的重要力量。
人安基金會表示，未來也將持續結合企業夥伴的永續資源，推動更多兼顧環境與社會價值的關懷行動，讓善意不只是一次性的付出，而是在循環中不斷延續，陪伴寒士迎向更有希望的新一年。另外人安基金會正籌辦「寒士吃飽30」活動，邀您支持愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，分享溫暖，陪伴度過寒冬。愛心專線：(02)2836-1600分機293，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會、備註：尾牙小組）。（照片人安基金會提供）
