回故鄉面對黨魁選舉挺郝張派！鄭麗文釋善意喊「一家人」 祝福張嘉郡接棒雲林縣長

民進黨對2026年縣市長選舉正積極佈局，反觀國民黨卻遲未展開相關作業，各縣市藍營有意參選人已動作頻頻提前卡位，國民黨主席鄭麗文今（23）日首度回到故鄉雲林縣參與健走活動，由於雲林張派包括縣長張麗善在內，在這次黨主席選舉強力支持前台北市長郝龍斌，黨內也關注是否會影響國民黨中央2026年雲林縣長提名，鄭麗文強調，「不會、不會」，那已是過去的黨內選舉，本來都是一家人，她並肯定張麗善政績，並祝福立委張嘉郡能順利接棒。



鄭麗文說，她在當選黨主席那天就說過，「家裡有個女兒，就是最大幸福」，所以「安」這個字裡面就是一個女，她身為雲林女兒，看到目前雲林縣由五星級施政的女性縣長張麗善當家，滿意度最高，帶出完全不同的雲林縣，而張嘉郡也是雲林女兒，真心期待她順利世代接棒，且棒棒都要是最強棒，鄭說，女人當家，雲林一定安全、安定、安心，大家對張嘉郡未來給予最高期待與祝福。



鄭麗文指出，目前國民黨還沒有縣市長提名作業辦法，預定下周三會提出討論提名辦法才能進行相關作業。至於黨內也關注日前黨主席選舉時，部分黨內同志支持不同候選人，是否讓鄭麗文對2026年選舉提名有所考量？鄭則連說「不會、不會」，那已經是過去的黨內選舉，大家本來就是一家人，選舉時是君子之爭，選完後都會一致為黨好，當國民黨好，台灣會更好，雲林縣也會更好。陪同鄭麗文參與活動的張麗善也表示，黨主席選舉是過程，國民黨沒有分裂本錢，將會一致對外，全力支持黨的方向。張嘉郡則明確表態，她將積極爭取明年國民黨雲林縣長提名。



另外對於賴清德總統昨天在臉書貼文，向殉國的國軍將領黃百韜等人致敬，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，為國奮戰的國軍官士兵袍澤而非共諜，被解讀是在質疑日前悼念共諜吳石的鄭麗文。鄭則反擊表示，曾為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，身為中華民國總統的使命是團結中華民國，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，請賴清德停止政黨惡鬥，台灣真的不能再持續內耗下去。



廣告 廣告

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

