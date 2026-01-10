民視新聞／顏一軒、張智傑報導

藍綠近期為了「營養午餐免費」掀起一波政策攻防，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧已表態，支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，如果當選市長會立刻來做，但卻引來民眾黨主席黃國昌蓄意批評臉皮厚。對此，蘇巧慧今（10）日回應，新北要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，未來若能擔任市長不只要全面免費，而且還要確實提升品質，精進供餐制度。

今早10時，蘇巧慧在前立委江永昌、民進黨新北市議員張嘉玲、張維倩與新北市議員擬參選人張志豪等人的陪同下，前往中和枋寮市場掃街拜票，同時於活動前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

快新聞／回敬黃國昌 ！營養午餐免費是地板 蘇巧慧：品質也要提升

蘇巧慧今早接受媒體聯訪。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，您日前拋出「免費營養午餐」的政策，當時新北市副市長劉和然說決策好像有點太草率，黃國昌則說很偽善，您怎麼看？對此，蘇巧慧表示，只要市府有能力，就應要減輕每個有孩童家庭的負擔，因為這些年輕的家庭，都很努力在照顧孩子長大，市府更應盡力把資源提供給這些年輕家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。

她不諱言，對於新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，「但如果我當市長，我不但要營養午餐全面免費，而且我們確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度」。

蘇巧慧透露，她和很多團膳業者一起討論，也很贊同他們的意見，免費其實只是地板，不是天花板，未來應討論怎麼讓孩子能吃得更好、更營養，這些大家日後都可以一起來努力。

蘇巧慧說，此政策確實對新北的負擔很大，但在這次國民黨團總召傅崐萁所主導的《財劃法》修法當中，新版本讓新北市的人均分配不但只剩下台北市的二分之一，甚至從六都最低，現在變成全國最低，這真是讓新北市民情何以堪，「我們能接受嗎？當然不能」；她重申，困難的事情，但是為了孩子的權益，一定要努力去做。

記者追問，新北市政府指出，免費營養午餐每年經費需要約46億元，若推動此政策會佔教育經費的四分之一？對此，蘇巧慧則說，新北的人口最多，孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費負擔確實很大，但當桃園市、台北市都做出這樣的政策，在共同生活圈中，新北市的孩子也應要有一樣的權益她也說，站在自己身邊的議員張維倩、張嘉玲與民進黨新北市議會黨團，都已用提案的方式，要求市府在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。

她再次重申，對新北市而言，這項政策的負擔當然沈重，但為了孩子的權益，要全力來做，而（期盼）在立法院的在野黨，也能讓新北市有一個公平的《財劃法》。

記者關心，您上週來永和、今天來到中和拜票，都是比較偏藍的選區，但黃國昌明天預計要進攻偏綠的三重區，怎麼看他欲搶攻綠營票倉？

對此，蘇巧慧指出，自她宣布參選以來，一直都是照著自己的節奏，最感謝身邊最好的民進黨議員，大家是最強、最團結的「新北隊」，今天包含張維倩、張嘉玲、張志豪與江永昌，這代表大家都站在一起要來守護中和與新北。

她重申，除了今天前往中和枋寮市場外，昨天下午他們也到汐止秀豐黄昏市場，因此新北市的29個區，每一個選區都會走到，更會深入大街小巷，讓市民朋友看看最認真、最誠懇的「民進黨新北隊」，希望贏得人民的信任，讓大家可以為新北一起努力。









原文出處：快新聞／回敬黃國昌 ！營養午餐免費是地板 蘇巧慧：品質也要提升

更多民視新聞報導

跟進免費營養午餐? 新北"不排除任何可能"

亂開營養午餐免費支票？黃國昌竟稱蘇巧慧臉皮厚 綠反轟「藍白才是禍首」

遭黃國昌嗆虛偽、臉皮厚！蘇巧慧反轟「這1句」

