回新竹老家合體邱臣遠宣講 柯文哲：看看家人、拉抬選情

九合一大選將至，民眾黨前主席柯文哲7日返回家鄉新竹市，與新竹市副市長邱臣遠同台出席活動。柯文哲表示，自己此行除了回來探視家人，也順便拉抬民眾黨在新竹的選情。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲宣講時坦言，自己幾乎一輩子沒有真正做過街頭演講，過去大多是透過螢幕呈現，並笑稱自己並非合格的教官。他表示，平時較常接受媒體專訪或進行課堂演講，真正站在街頭面對群眾的經驗其實不多。

談及此行目的，柯文哲表示，自己是來當教練而非學生，並強調仍需經常回來探望母親、盡到責任。他說「家鄉在哪裡，心就在哪裡」，回新竹看家人是理所當然的事情。除了探視家人之外，也順道拉抬民眾黨在新竹的選情，這是必要的工作。

分享人生經驗時，柯文哲指出，「真正的人生是關關難過、關關過」，幸福快樂並非隨手可得，「不是天天在過年」。他認為人生的真實面貌就是不斷遇到困難、克服困難，甚至要學習「不要把困難當作困難」，這才是人生哲學。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲強調，自己這次的主要角色是教員，雖然未必擅長街頭宣講，但能夠評論他人講得好或不好，「這是我的專長」，此番話讓現場支持者會心一笑。

