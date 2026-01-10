回暖了！下周可能有颱風 吳德榮分析最新預測

今晨各地天氣晴朗穩定，平地最低氣溫約9至13度。氣象專家吳德榮指出，明（12日）白天起至周五（16日）氣溫將逐日回升，但早晚仍偏冷、日夜溫差大，民眾須注意保暖。此外，下半周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，雖存在成颱機率，但西北太平洋歷來未曾出現「1月颱」侵台，是否對台灣造成間接影響，仍待觀察。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄指出，今晨雖有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升，各地平地最低氣溫約9至13度。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（11日）各地天氣轉為晴朗穩定，僅花東地區仍有零星短暫降雨。白天氣溫變化不大，不過今晚至明晨受「輻射冷卻」影響，本島平地最低氣溫仍可能降至9度以下。

廣告 廣告

吳德榮表示，明（12日）白天起至周五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但由於「輻射冷卻」偏強，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大，家中若有年長者或心血管疾病患者，需特別留意保暖。周六（17日）東半部水氣增多，天氣轉為西半部晴、東半部局部短暫降雨，氣溫持續回升。

吳德榮指出，下半周菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，並存在增強為颱風的機率。不過，氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台的紀錄從未發生，是否會對台灣造成間接影響，仍有待各國模式進一步調整與觀察，目前言之過早。

更多中時新聞網報導

川普兌政見 信用卡利率上限10％

妮可基嫚救不回19年婚 心死斷開凱斯厄本

帕拉斯FAMA慘被綠 專心衝事業