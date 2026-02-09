回暖了！注意日夜溫差恐達10度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到

即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。（鏡報劉耀勻）

寒流減弱要變暖了！氣象粉專指出，即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。週三、週四將有一小波東北季風增強，週五至週末白天溫度上看26至27度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（9日）以「寒流減弱，溫度回升」為題發文，今日白天起寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升，乾空氣壟罩，白天陽光照射下相當舒適，但夜晚至清晨間，受輻射冷卻效應影響，依然有13至15度低溫，日夜高低溫差可達9至11度，「早出晚歸的朋友請適時添加衣物」。

廣告 廣告

氣象粉專表示，週三、周四將迎來一小波東北季風增強。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專接著指出，週三（11日）、週四（12日）一小波東北季風增強，週五（13日）至週末，隨著風向轉為東南風，溫度會再進一步上升，白天可達26至27度，陽光下會感覺到很溫暖，甚至有點熱。最後粉專也提及，「下一波比較強的冷空氣，預計是本月下旬（過年假期後半段）才會報到了！」

中央氣象署表示，今、明（10日）水氣減少，輻射冷卻注意低溫，今日白天起氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷，明日各地高溫回升至20至26度之間，中南部日夜溫差大；天氣多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，明日雨再進一步。

週三至週四清晨鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，大臺北平地及北部山區也偶有飄雨；其他地區為多雲到晴的天氣󠀠；󠀠這段時間低溫因為冷空氣沒有明顯偏強，介於東北季風到冷氣團強度，再加上近期因為寒流剛減弱，所以低溫變化感受不明顯，只有北東地區高溫略降。

中央氣象署說明年假前天氣狀況。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

週四白天冷空氣減弱，高溫略回，水氣減少，降雨範圍縮小至東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區多雲到晴，留意日夜溫差大。週五至小年夜（15日）天氣穩定，日夜溫差大，天氣多雲到晴為主，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨，留意日夜溫差大；回暖之際，注意馬祖、中部以北地區易有霧或低雲影響能見度，請注意天氣變化及相關航班資訊。

針對年假前段天氣重點，中央氣象署指出，除夕（16日）至初二（18日）東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。 近期大家可以感受到有春天的氣息出現，天氣也不像隆冬一冷就冷將近一星期，天氣變化逐漸變快，冷暖頻仍，而這種天氣變化快速的時候，要時時刻刻更新最新的天氣資訊。

更多鏡週刊報導

懶人包／網爆至少欠3.4萬元 鹹酥雞365元男最新回應被揪「把現任當ATM」

打臉蕭旭岑「科長說」 美國國務院：谷立言充分代表美政府

曝光林宅血案「監察院6點調查發現」 黃暐瀚：得讓更多人知道