回暖僅兩天！專家曝周末強冷再襲 高山有降雪機率

（記者許皓庭／綜合報導）根據中央氣象署最新預報，今明兩天各地雖晴朗回溫，但週六（31日）起受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣將再度轉為濕冷。氣象署指出，週六下半天起北東降溫，低溫約僅 14 至 15 度；氣象專家林得恩進一步示警，這波冷空氣強度有機會達「大陸冷氣團」等級。此外，週六晚間起中部以北及宜花 3000 公尺以上高山有降下零星瑞雪的機率。

受輻射冷卻效應影響，今日清晨全台平地最低溫出現於新竹關西，錄得僅 7.5 度的驚人低溫。林得恩分析指出，除了關西低溫，今日高山地區如台中和平更出現零下 5.5 度的酷寒，連江地區亦僅有 9.9 度。氣象署則表示，隨東北季風減弱，今日白天西半部晴朗穩定，北台灣高溫可回升至 20 至 23 度，中南部高溫更可達 24 至 27 度，感受相當舒適，但仍須留意日夜溫差。

穩定好天氣預計僅維持至週五，氣象署預警週六環境將發生轉折，華南雲雨區移入將使西半部雲量增多。週六下半天起，鋒面系統正式通過，隨後而來的東北季風將導致下週日至週一氣溫明顯下滑。林得恩補充強調，此波冷空氣影響時間較長，預計最冷時刻將落在週日至下週二清晨，且迎風面將維持顯著的濕冷型態。

在降水與雪訊方面，週六晚間至下週一期間，若氣溫與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮 3000 公尺以上高山不排除有零星降雪可能。氣象署也特別提醒，週六清晨西半部地區及金馬地區易出現低雲或霧，民眾若有跨區交通需求應多加注意能見度變化與行車安全。

此波大陸冷氣團等級的冷空氣預計至下週二才會逐漸減弱。氣象署分析，屆時氣溫將再度回升，降雨區域亦會縮小並趨緩。林得恩則建議，民眾應把握週五前降雨趨緩且短暫回暖的時機，預先備妥禦寒衣物與雨具，尤其新竹、苗栗等易受輻射冷卻影響的地區，入夜後保暖防護仍不可鬆懈。

