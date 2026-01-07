回暖再等等！明天濕冷續凍 週六再一波冷氣團

中央氣象署指出，明日天氣仍受大陸冷氣團影響，氣溫感受與今天大致相近。（示意圖，本刊資料照）

還沒冷完！中央氣象署指出，台灣明天仍受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫感受與今天相近，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，同時水氣略增，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北與東半部也有零星飄雨，新竹以南則維持多雲到晴。

明天會更濕冷嗎？

氣象署預報員賴欣國說明，這波強烈大陸冷氣團影響至週五清晨，短期內升級為寒流的機率偏低，主因是雲量偏多，輻射冷卻條件不足，預報暫未出現10度以下的普遍低溫。不過，今明2天清晨及夜晚仍偏冷，中部以北、宜蘭低溫約10至12度，南部及花東約13至15度，空曠與近山區仍可能更低。

廣告 廣告

週五白天起，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫小幅回升，北部及宜蘭約17至20度，中南部可達22至25度，降雨範圍縮小，僅東半部與恆春半島有零星雨勢，其餘地區多雲到晴。

冷氣團真的要走了嗎？

賴欣國提醒，週六晚間將再有一波大陸冷氣團南下，影響至下週一清晨，北部與宜蘭再度轉冷，水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。雖然整體氣溫較前一波略回升，但因環境偏乾，輻射冷卻明顯，週六前西半部及宜蘭清晨低溫約10至13度，竹苗與南部近山區甚至可能下探至7度。

下週一白天起冷氣團減弱，各地天氣趨於穩定，多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨，但早晚偏冷、日夜溫差大，民眾仍需留意保暖。

更多鏡週刊報導

噴射氣流接近台灣！ 鄭明典曬「紫色」天氣圖示警

總預算被卡 平日國旅補助能順利上路？觀光署回應給答案

史上最想買的便便！台灣黑熊「排遺鑰匙圈」爆紅 網求：黑熊請加班排便