回暖別大意！這天又轉濕冷 有機會升級「寒流」

【高沛生／綜合報導】受大陸冷氣團減弱並遠離影響，臺灣這幾天天氣轉為穩定回暖，氣象專家林得恩指出，氣溫將回升至周五（2/6）白天，是年前大掃除、曬衣晾被的好時機；不過周五晚間鋒面接近並通過，加上新一波強冷大陸冷氣團南下，後續恐升級為首波寒流，民眾應留意氣溫變化並做好防寒準備。

氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將一路回暖至周五白天。高溫預測方面，臺灣北部、東半部及澎湖地區約20至25°C，中南部地區約21至29°C，金門回升至17至19°C，馬祖約14至16°C，其中中南部日夜溫差明顯增大，民眾需留意氣溫變化趨勢。

降雨情況方面，林得恩指出，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會，其它地區大多為多雲到晴的穩定天氣型態，非常適合進行年前大掃除、曬衣晾被等活動。

林得恩表示，下一個天氣轉變點預估落在周五（2/6）晚起至下周二（2/10）期間，前後將分別受到鋒面接近並通過，以及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會升級為寒流；屆時臺灣中部以北、東北部及東部地區前期將轉為濕冷天氣，其它地區則會由整天偏冷，逐漸轉為早晚偏冷型態。

大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天，非常適合曬衣晾被。翻攝林老師氣象站臉書

