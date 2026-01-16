回暖攏係假！專家要2地區珍惜好天氣：先暖再冷死你

生活中心／周孟漢報導



中央氣象署指出，今（16）日清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。雖然看似天氣有回暖，但氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》則要國人別因此被迷惑，表示這波冷氣團將會採「先暖個幾天再冷死你」的攻勢，直喊「在濕冷日子前好好珍惜吧」。





今（16）日清晨各地偏涼，水氣略增。（圖／民視新聞網）

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（16）日透過Threads分析了這幾天的天氣類型，直喊「先暖個幾天再冷S（死）你，這就是天氣PUA」，透露這個週末會是舒服的回暖，大家但不要被迷惑，「因為下星期確定會有強烈冷氣團來襲，而且是很夭壽的濕冷型」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》曬出氣溫走勢預測。（圖／翻攝自 Threads ＠typhoon_mi）





《台灣颱風論壇｜天氣特急》進一步指出，北部、東半部下週幾乎會在冷雨中度過，而背風面的中南部，雖不至於下雨，但也會轉成陰冷，這波肯定比WBC售票系統還難搞。文章中也提醒「雖然變冷是下星期開始，但北部、東部，週日起就會搶先飄雨」，換句話說，好天氣從現在算起大概就2天不到，可能會有國人嫌「時間這麼短哪夠」，但粉專表示「再短的時間也是時間，終究會大過這一根菸嘛，在濕冷日子前好好珍惜吧」。

今年第一號輕度颱風洛鞍（NOKAEN）對台沒太大影響。（圖／翻攝自NCDR）





至於中南部的民眾，《台灣颱風論壇｜天氣特急》則表示不會有影響，「好好享受到下禮拜吧」；文章最後也談起今年第一號輕度颱風洛鞍（NOKAEN），強調「那個一月颱跟台灣沒關係啦，請忘記它」，要民眾別過於擔心。





















