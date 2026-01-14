回暖溫差飆破20度 下週強冷氣團衝台「濕冷急凍3天」！

生活中心／江姿儀報導



近日天氣明顯回溫，回復到日照晴朗的好天氣，不過受輻射冷卻影響，日夜溫差。氣象署指出，明（15日）輻射冷卻持續影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。前氣象局局長鄭明典今（14日）下午發文，曬出溫度變化圖，示警「日夜溫差大！」、「今（14日）晚輻射冷卻範圍會更廣」、「空氣品質可能更差」。



前氣象局局長鄭明典今（14日）下午發文，指出「輻射冷卻」現象明顯，白天日照增溫大。他進一步分析，昨（13日）輻射冷卻最低溫出現在關西工作站，監測出4.9度的低溫。然而白天太陽照射下，增溫快速，午後高溫飆到25.5度，高低溫差逾20度。雖然其他國家內陸地區單日溫差超過40度（如：溫帶沙漠氣候），但台灣屬於海洋性氣候區，日夜溫差大於20度的情況較少見。稍早他又發文，曬出同步衛星影像圖，示警今（14日）晚天氣穩定、輻射冷卻範圍更廣，但「夜晚輻射冷卻的逆溫層很薄」，導致區域性的汙染物無法擴散「屬於境外移入空氣汙染型態！」，因此「夜間空氣品質可能更差！」。



至於未來一週天氣狀況，氣象專家吳聖宇今（14日）提醒，下一波冷空氣預估將於週日（18日）南下，迎風面轉雨，而下週二（20日）東北季風再增強，較強的冷空氣才開始影響台灣，降雨範圍將會逐漸擴大，濕冷天氣會持續到下週五（23日）。吳聖宇提醒，預計恐達「強烈大陸冷氣團」等級，影響最顯著時間落在下週三（21日）到週五（23日），高山降雪機率增加；等到下週六（24日）、日（25日）才轉乾回溫，但夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫。不過確切狀況還會變化，數據仍會調整，仍待持續觀察。







原文出處：全台回暖「輻射冷卻」溫差飆破20度 下週強冷氣團衝台「極凍時間」曝光！

