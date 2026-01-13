回暖的早晨冷到不行? 氣象署揭曉原因:輻射冷卻

生活中心／李世宸、莊柏驊、SNG 新北台北報導

明明就回暖了，但北部民眾早上出門仍感受明顯冷空氣，本島最低溫新竹新埔6.9度，氣象署針對八縣市發出低溫特報，氣象署指出原因出在「輻射冷卻」，下周一還有一波冷氣團南下，要特別注意，而菲律賓海面熱帶擾動，預計周四可能形成今年第一號颱風「洛鞍」。

陽光普照，民眾出門遛狗、散步，不時還能打打槌球，愜意活動，但仍有民眾穿著大衣保暖，因為清晨天氣超冷，就怕白天暖不回來，氣象署針對八縣市發出低溫特報，民眾想問明明就回暖，怎麼還那麼冷？氣象署預報員葉致均：「今天開始一直到，禮拜六的這段期間，其實輻射冷卻的影響，算是相當的明顯，所以在夜晚清晨的話，溫度都會是比較偏低的狀況，在西半部地區的話，整體都是日夜溫差，比較偏大的情形。」

氣象署解釋，縱使沒有冷氣團但環境偏乾冷，都是清晨超冷原因，13號清晨最冷出現在金門金湖6.1度，本島新竹新埔6.9度、新北石碇7.3度、苗栗西湖7.6度、桃園大溪7.9度、台北北投8.3度，但白天都能回暖到20度以上，周日開始又要再變冷。氣象署預報員葉致均：「從18號一直到19號，我們可以看到在，下一波的冷空氣開始，會有逐漸南下的情形，這波東北季風的話，預計在下禮拜之後，會有逐漸增強的趨勢，而且這個冷空氣的強度，可能會是有比較偏強的狀況。」





19號開始冷空氣影響，低溫預測中部以北、宜蘭及澎湖最低15度，南部及花東18度，金門、馬祖11度，而2026首個颱風也再蠢蠢欲動，目前菲律賓東方近海有一波熱帶擾動，預估15號週四可能發展成第1號颱風洛鞍。氣象署預報員葉致均：「下禮拜四跟禮拜五的時候，可能就會接近到，菲律賓東方的近海，只是說因為在冬天這段期間，我們台灣這邊還是受到，北方大陸冷高壓的影響，所以基本上這個低壓要北上，影響到台灣的一個機會，相對是比較低的一個情形。」氣象署掌握消息，認為成颱且直撲台灣機率不高，但會觀察對台灣帶來多少水氣影響。

