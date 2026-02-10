回暖飆26度！明東北季風報到「這天減弱」 降雨熱區出爐

【緯來新聞網】今（10日）白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但中南部日夜溫差大。明天東北季風增強，週五起一直到週末，天氣大致維持穩定。

今天白天起氣溫回升，但早晚仍偏冷。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，今天白天溫度持續回升，北部、東北部、東部高溫可到20～23度，中南部及東南部高溫24～26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14～16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫16～18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫發生機會，仍要留意因為輻射冷卻作用造成的局部極低溫現象。



明天鋒面通過後，東北季風將增強，因此明天是東北季風增強的天氣型態，水氣不多，主要降雨會集中在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島等地，桃竹一帶雲量增多，苗栗往南仍維持晴到多雲天氣。週四台灣附近東北季風強度減弱，風向也逐漸轉為偏東風，東半部雲量仍較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲天氣。

明天鋒面通過，東北季風增強。（圖／中央氣象署）

週五起一直到週末受到地面高壓東移變性，高壓迴流帶來偏東轉東南到偏南風影響，天氣大致維持穩定，中層也都是偏乾的偏西風移入，預報看起來各地都是晴到多雲的天氣，降雨訊號不明顯，適合做年前的大掃除準備。



值得注意的是，這樣的情況在西半部夜晚清晨溫度較低的時候有起霧的機會，交通安全方面要多加小心。溫度方面也會持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25～27度，中南部更是有機會上升到27～30度，明顯會變得比較溫暖，甚至有點熱起來。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫也將回升到16～18度，空曠地區低溫仍可能降到15度或以下，南部及花東都市地區低溫18～20度，空曠地區仍可能降到17度或以下，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差大，早出晚歸的朋友要特別注意。

