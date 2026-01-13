回暖「1天高1度」！週日恐飆28度 下波冷空氣「這時候」報到

專家林得恩指出，近日將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖。（本刊資料照）

氣象署指出，今、明（13、14）2天大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，各地高溫約22到25度之間。氣象專家林得恩今天稍早說，「高溫，1天比1天高1度，到日前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間」。

回暖了！ 各地回升至20度或以上

氣象署說，大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度。

林得恩透過粉專「林老師氣象站」說明，從昨天白天開始，北方冷空氣就開始減弱，台灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上；要提醒注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面的北部、東北部最低溫在攝氏13至14度，其它地區最低溫也只有攝氏14至17度。

近期將1天高1度，週日恐飆28度。（取自「林老師氣象站」臉書）

1天升1度！週日恐飆28度 下週一冷空氣報到

林得恩表示，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，本週的高溫，將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至週日前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。

林得恩說，預估下一波新的冷空氣會在下週一報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，但仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。

