回暖3天！下波冷空氣週六殺到 挑戰寒流「先濕冷後轉乾」

【緯來新聞網】把握好天氣！今（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，將一直持續到週五，而週末有新一波冷空氣來襲，強度達強烈冷氣團等級，不排除挑戰寒流。

今天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回溫，將持續到週五。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天白天起大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18至22度、低溫14至16度；中南部高溫約22至26度、低溫16至18度。夜晚至次晨仍受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山郊區仍有局部11至13度低溫，早出晚歸請備外套、留意保暖。



週三至週五台灣轉受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，預測各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，外出建議備妥雨具。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20至24度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約15至19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大。



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，冷空氣今天開始逐漸減弱，各地溫度逐日回升，週四、週五中午甚至會感覺到有點「溫暖」，下一波冷空氣預計週六南下，並影響到下週二清晨。此波強度至少是強烈冷氣團等級，將挑戰寒流，屬於先濕冷後轉乾的型態。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《歌喉讚》閨密再合體！胖艾美又來狂歡 安娜坎普喊「動作版美麗女聲」

楊丞琳出道25周年 「可愛教主」蛻變宣布全新巡演