回望城市軌跡 新美館推棉線與石頭展

藝術家jiandyin、策展人王韓芳、新北市美術館賴香伶館長、策展人鄒婷、藝術家高雅婷及張思敏於記者會合照（從左至右）。（圖：新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

新北市美術館表示，推出的「棉線與石頭」展覽，探索新北地區的紡織與礦業發展歷史。展覽以棉線和石頭為核心，串聯產業背景、勞動經驗和文化記憶。透過物件、檔案、影像、工藝和當代藝術的結合，將地方產業文化轉化為易於理解的展覽語言，邀請觀眾從具體材料出發，重新認識城市發展與社會變遷的多面向。策展方法融合研究與展示，使平民材料、技藝經驗和歷史證據進入公共文化視野，展現新美館在研究、教育和社會對話中的功能。

展覽結合歷史物件、研究檔案、影像紀錄、傳統工藝與當代藝術作品，展示纖維和石材在人類生活中的多重角色。展品涵蓋早期的紡織工具和天然纖維運用，礦業相關器具及地方技藝，還有藝術家以編織、裝置和雕塑回應個人情感和社會議題的創作。透過不同媒材的結合，讓觀眾更直觀地理解材料背後的技術和文化意義。

展覽同時將臺灣的案例與其他地區的創作和材料文化經驗進行對照，呈現各地在勞動、技藝和文化表現上的相似與差異，讓地方敘事與更廣泛的文化視野相連結。一條彩線能串起世代記憶，一塊碎石也可能承載訊息與行動的痕跡。

本展匯集多位國內外藝術家及研究型創作團隊，包括吳耿禎、奇倫·卡里普爾、法醫建築、邱承宏、高雅婷、張思敏、陳豪毅、斯拉夫人與韃靼人、黃博志、雷揚·塔貝特、jiandyin、Nii Nami（泥椅）等，從不同文化和方法出發，探討材料、技藝與社會記憶之間的關係。新北市美術館希望以清晰易懂、貼近生活的展示方式，邀請觀眾從一條線和一塊石頭出發，走進產業歷史與文化故事的現場。