程銀生

來合肥居住已有好多年了，說真的，隨著年齡的增長，我越來越想念我的桐城老家了。

人總是有點奇怪，離家越久，掛念就越深，從而聚集成難以言狀的思鄉之情！這種情感既是痛苦的，也是美好的。就像男女戀愛一樣，有分離就會有相思。

桐城掛車河新安渡段南岸，有個叫六閘的地方，那裏就是我真正意義的“家”。

兒時的六閘遠近聞名，方圓十幾裏地都知道這裏，一是這裏有一個“十大弟兄”的大戶；另一個就是，這裏有一個“六閘塥”。一有乾旱少雨季節，十裏八鄉的村民，浩浩蕩蕩地聚集到這裏，在靠近六閘的下游位置壘壩打塥，短短一兩天時間就壘成了一座又高又厚的攔水大壩。很快，河道上游的涓涓細流就在這裏彙聚成一個小型水庫。庫水通過六閘出水，再通過圩內縱橫交錯的水渠分流出去，為下游幾萬畝農田提供灌溉。

廣告 廣告

六閘出水口旁有一棵十幾米高的大槐樹，每逢開閘放水，我就相約許多夥伴，爬到半樹腰樹枝上，呦喝著“123”的號子，然後就奮不顧身地跳到洶湧湍急的渠水中，幾十秒後，在前面20幾米遠的漸漸平緩的水流裏鑽出水面，好不刺激！

這樣的光景維持了很多年，差不多在我進入青年時代，才因新一輪農田水利建設建起了大功率抽水泵房才正式宣告結束。

每個時代都有每個時代的烙印。小學三四年級，當老師講完泰坦尼克號故事後，我就邀上好幾個同學，把放置在稻田裏用於打穀用的大斛桶，弄到附近的一個池塘裏。大斛桶呈升子形，四米見方，浮在水面上有點像船的樣子。我相約幾個同學從斛桶四邊一起上“船”，可是因為大家沒有掌握住平衡，突然間人仰“船”翻。我和幾個同學紛紛落水。那時候，大家都不會劃水，都在水中掙扎著，被正在上工的村民救起。因為模仿“泰坦尼克號”這件事，在第二天的全校大會上，我們都受到嚴肅地批評和教育！所有參與此次事件的同學，都在臺上站成一排，當著好幾百師生的面，每人腳肚子都挨了三板。這次教訓是極其深刻的！

父親曾參加過震驚中外的抗美援朝，回國後父親在大隊任職，中小學校也經常請父親講社會課。我是聽著父親講抗美援朝故事長大的。《英雄兒女》電影就是在那時放映的。我反復看了多遍，經常放學回家在田畈中間的一處地勢較高的沙墩上，我領著幾個同學，扮演電影中不同的角色。“我是王成，我是851，請向我開炮！”我在書包中間插上樹枝，頭戴由楊樹條盤繞而成的帽子，自導自演劇中的王成。當我喊完“請向我開炮”時，從四面八方飛來的沙子從其他同學手中鋪天蓋地地向我“襲”來。我常常因為我能變成王成這樣的“英雄”而自豪！

身處家鄉幾十年，家鄉發生了翻天覆地的可喜變化，最為明顯的就是，國道經過幾次大規模整治和翻修，路容路貌大為改觀；合九鐵路、滬蓉高速穿市而過，輔之以已經修通的“村村通”水泥公路，村民出行大為方便，“要想富，先修路”，路的通暢，無疑給經濟插上了騰飛的翅膀。

回望故鄉，昔日那種男女老少齊上陣的人山人海、熱火朝天、生龍活虎的繁忙農耕景象早已不再，代之以少數種糧承包大戶機械化耕作，農業生產模式發生了歷史性改變。面對這些，我常常因此而變得傷感起來！

回望故鄉，當我打開塵封已久的家中大門，我驚喜地發現，舊傢俱、舊農具都還靜靜地放在那裏，舊火桶、舊搖窩還有石磨、打稻機以及牆上依舊掛著的竹笛和葫蘆絲尤為顯眼。這其中的每一樣物品都記錄著我深深的回憶，也承載著我永遠揮之不去的鄉愁！

回望故鄉，保護故鄉。六閘，新安渡，掛車河，文廟，六尺巷，龍眠山，龍眠河，廊橋，桐城，這裏地靈生人傑，這裏天寶蘊物華。在保護中開發，在開發中保護。

回望故鄉，超越故鄉。把快速富裕起來的物質意義的故鄉，提升為文學意義的故鄉，讓歷史悠久的文都桐城在新時代放射出更加耀眼的文學光芒！