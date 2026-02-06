回望新北礦業與紡織的城市軌跡 新美館推出「棉線與石頭」展覽
▲藝術家jiandyin、策展人王韓芳、新北市美術館賴香伶館長、策展人鄒婷、藝術家高雅婷及張思敏於記者會合照（從左至右）。（圖:新北市美術館提供，攝影：林軒朗）
新北市美術館六日表示，推出的「棉線與石頭」展覽，探索新北地區的紡織與礦業發展歷史。展覽以棉線和石頭為核心，串聯產業背景、勞動經驗和文化記憶。透過物件、檔案、影像、工藝和當代藝術的結合，將地方產業文化轉化為易於理解的展覽語言，邀請觀眾從具體材料出發，重新認識城市發展與社會變遷的多面向。策展方法融合研究與展示，使平民材料、技藝經驗和歷史證據進入公共文化視野，展現新美館在研究、教育和社會對話中的功能。
展覽結合歷史物件、研究檔案、影像紀錄、傳統工藝與當代藝術作品，展示纖維和石材在人類生活中的多重角色。展品涵蓋早期的紡織工具和天然纖維運用，礦業相關器具及地方技藝，還有藝術家以編織、裝置和雕塑回應個人情感和社會議題的創作。透過不同媒材的結合，讓觀眾更直觀地理解材料背後的技術和文化意義。
展覽同時將臺灣的案例與其他地區的創作和材料文化經驗進行對照，呈現各地在勞動、技藝和文化表現上的相似與差異，讓地方敘事與更廣泛的文化視野相連結。一條彩線能串起世代記憶，一塊碎石也可能承載訊息與行動的痕跡。
本展匯集多位國內外藝術家及研究型創作團隊，包括吳耿禎、奇倫．卡里普爾、法醫建築、邱承宏、高雅婷、張思敏、陳豪毅、斯拉夫人與韃靼人、黃博志、雷揚．塔貝特、jiandyin、Nii Nami（泥椅）等，從不同文化和方法出發，探討材料、技藝與社會記憶之間的關係。新北市美術館希望以清晰易懂、貼近生活的展示方式，邀請觀眾從一條線和一塊石頭出發，走進產業歷史與文化故事的現場。
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組...
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
軍公教年終明發放「2種人」恐無緣 領取資格、金額一次看
根據行政院人事總處的公告，202…
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
佛門慈悲護治安 靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車
埔里靈巖山寺四日捐贈三輛全新警用巡邏車給南投縣警察局埔里分局，縣長許淑華到場參加交車儀式，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師，感謝靈巖山寺，淨化人心，護持弱勢，協助社會安寧，行菩薩道的精神，令人敬佩。南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求。靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始，便捐贈三輛巡邏車，捐贈儀式在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，隨後分配至埔里分局各派出所，大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。靈巖山寺關心社會，許縣長表達感謝之意並表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，更是南投慈悲力量的象徵。住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭；連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助縣內家庭。如今再贈 ...
農曆年前台中血庫拉警報！O型「急缺」剩不到4天 A型不足5天
每逢農曆年前後大缺血，台中血液庫存量已拉警報，今日最新統計，血液安全庫存量僅4.5天，連10天安全庫存量的一半都不到，其中O型血陷「急缺」狀態，庫存量剩不到4天，A型血也不足5天；今（2026）年春節假期長達9天，台中捷運公司今攜聯邦銀行，在中捷市政府站前舉辦公益捐血活動，吸引大批民眾捥袖，盼能幫血
蒸餃店濺血！ 「以為穿衣攻擊」 隔壁桌悚刺無辜男
台中市 / 綜合報導 台中北區發生隨機攻擊事件，一名50歲林姓嫌犯，和媽媽去一間蒸餃小吃店吃飯，看到隔壁桌的劉姓男子，吃完飯站起來穿外套的時候，以為對方要攻擊他，竟掏出利器，朝劉姓男子攻擊，造成劉姓男子右肩靠近鎖骨的地方受傷，嫌犯刺完劉姓男子後，還想對劉姓男子的朋友繼續攻擊，劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才放棄，拔腿狂奔逃出店外，警方緊追，在他家將他逮捕，依恐嚇公眾罪和傷害罪移送偵辦。50歲的林姓嫌犯，穿著拖鞋拎著黑色包包，被兩名員警帶回派出所，他涉嫌在2/4晚上將近八點多時，在北區漢口路三段這間，賣蒸餃的小吃店裡，拿利器隨機傷害別人。蒸餃店老闆：「沒有爭吵，是兩組不同的客人，我是覺得他(嫌犯)眼神不對啦。」附近店員：「隔壁桌不認識的人被砍，就認識的客人來跟我講說，就是上班要小心。」發生隨機傷人案，附近店家還有民眾，想到就恐慌，警方調查，傷人的林姓嫌犯，當時跟媽媽一起到小吃店吃飯，看到坐他隔壁的41歲劉姓男子站起來，他也站起來，左手拿著利器，面對劉姓男子，伸出手攻擊，造成劉姓男子右肩接近鎖骨的地方被刺傷。 劉姓男子同行友人：「刺完 他後還想攻擊我我跌倒我朋友喝止他才離開。」跟著劉姓男子一起到蒸餃店吃飯的朋友，當場嚇傻，差點就要被嫌犯攻擊，是劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才徒步用跑的逃離店家，警方漏夜調監視器，在今(5)日凌晨2點50分左右，在林姓嫌犯的家中將他逮捕。台中第二警分局立人所長江振堅：「案發前雙方並無明顯口角或衝突，係犯嫌於劉姓男子離席時，突持利器刺。」警方調查，林姓嫌犯有傷害、竊盜前科，犯案當時，是因為劉姓男子吃完飯要站起來穿外套時，嫌犯以為對方要攻擊他，就拿出利器朝劉姓男子攻擊。雙方完全不認識，隨機攻擊傷人把周圍的民眾和店家都嚇壞，林姓嫌犯被警方逮捕後，也依恐嚇公眾罪及傷害罪移送偵辦。 原始連結
2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。