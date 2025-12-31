回望與告別 迎接2026新氣象

2025年即將結束，今年發生不少大小事件，我們經歷了天災人禍、還有社會動盪，在在牽動著民眾情緒、以及影響民生。今天是2025最後一天，站在年終回望與告別，也期盼來年2026，我們可以迎接全新的氣象、全新的局面。

2025年開局充滿衝擊！1月21號，嘉南規模6.4的地震，台南市楠西區，成嚴重災區。

「這間已經貼紅單了，喔 這個牆壁都裂掉了，這真的是 這都很嚴重。」

果農 (01.21)：「全都是要採收的大顆棗子，然後都掉了，搖到不見了，現在順順地出，過年前還可以出一些，但是現在都掉了。」

災後安置、和重建問題，一一浮上檯面，也震出鄉村的雙老現象。

震驚全台的還有這個驚嚇、又沉痛的瞬間。2月13號上午11點，台中市新光三越百貨中港店，11到12樓美食街發生氣爆，釀成5人死亡。

另一起死傷事故，發生在5月19號，78歲余姓老翁在新北市三峽區，未減速撞擊，造成4死11傷，也讓外界重新審視高齡駕駛議題。

交通部公路局運輸組副組長 陳俊宏(10.15)：「鼓勵這個我們的年長者，就可以來放棄他的駕照，就是不要騎車 不要開車，可以來搭乘我們的公共運輸，登錄的部分，我們會協助這些年長者，來做這個敬老卡登錄，在我們TPASS這個部分。」

今年，有人再也等不到回家那一天！12月19號下午5點多，張姓男子在捷運台北車站丟擲煙霧彈，57歲余先生上前制止，卻遭到嫌犯傷害身亡。這起無差別攻擊事件，包含嫌犯在內，一共有4人死亡。

天氣事件，也是重要篇幅之一。7月初，丹娜絲颱風成為1958年來，第一個登陸嘉義的颱風。16級強陣風，導致南鯤鯓代天府牌樓整個彎腰投降，嘉南地區1.6萬戶房屋毀損，3500根電線桿倒下。

花蓮光復鄉同樣傷痕累累，不敵強颱樺加沙豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖9月23號溢流，洪水夾帶大量泥沙奔洩而下，造成人員傷亡、交通中斷。

清掃志工 阿豪(10.14)：「就看到有很多台灣人，自發的過來這邊，我就覺得很感動，以後就覺得不行，我也要幫一點忙 什麼的，所以就過來也是挖挖土，而且也是希望給台灣的朋友知道，你們並不孤單，世界上也有很多人會幫助你們的。」

全台高度關注下，各地志工主動攜帶工具，前往光復鄉協助清掃，他們被稱為「鏟子超人」。衝破防線的，不只從山區傾瀉而下的洪水，台灣防堵7年的非洲豬瘟，在10月破防、爆發疫情。

然而，動蕩的年份，依舊擁有小確幸，分別是國定假日新制上路，全年多休 4＋1天、以及全民普發一萬元現金。

年度代表字選出：罷，因為經歷沸沸揚揚的大罷免事件，對立與動盪真的會消失嗎？2025年，台灣有著不少意料之外的邂逅，告別失落與痛苦，期盼新的一年，可以從從容容、游刃有餘。

