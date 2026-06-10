回檔就是上車機會？法人點名下半年聚焦代理式AI、MLCC與太空經濟

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【記者呂承哲／台北報導】美國5月非農就業數據優於預期，引發市場對聯準會政策轉向的擔憂，高估值AI科技股近期出現明顯修正。統一投信認為，本波下跌主要來自先前股市大漲後的籌碼過熱、部分企業財報未能滿足市場過高期待，以及總經數據帶來的短期干擾，在經濟基本面仍穩健、企業獲利持續上修的情況下，科技產業中長期成長趨勢並未改變，市場回檔反而提供長線投資人布局機會。

展望下半年，統一投信指出，全球科技市場可聚焦三大成長主軸，包括代理式AI（Agentic AI）加速落地、高階AI伺服器帶動被動元件升級，以及太空經濟進一步走向資本市場。

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其中，代理式AI被視為下一波科技產業成長核心。統一投信表示，AI技術正從過去以模型訓練為主的階段，逐步演進至具備自主執行任務、串接工具及管理流程能力的代理式AI時代。隨著企業導入規模持續擴大，全球算力需求將進一步攀升，帶動CPU、GPU及半導體供應鏈持續受惠。

在AI基礎建設需求推升下，市場對全球AI資本支出預估也持續上修。統一投信指出，目前市場共識已由原先約6,000億美元上調至接近8,000億美元，年增率高達75%，未來兩至三年甚至有機會突破1兆美元規模。隨著AI伺服器、資料中心及高效能運算需求快速擴張，相關供應鏈可望持續享有成長紅利。

除了半導體外，被動元件產業也被視為AI升級浪潮的重要受惠者。統一投信表示，高密度算力帶來更高功耗與散熱需求，使高階AI伺服器對電源管理與電路穩定性的要求同步提高。

以MLCC積層陶瓷電容為例，不僅用量增加，規格也持續升級，呈現量價齊揚趨勢。隨著新一代AI平台陸續推出，高階MLCC與相關被動元件需求可望進入新一輪成長循環。

此外，第三季市場也可關注太空經濟題材。統一投信指出，市場高度關注SpaceX未來可能推動的IPO計畫，作為全球火箭發射與低軌衛星通訊領導者，若成功上市，將有機會成為推動產業加速發展的重要催化劑，並帶動衛星通訊、軌道基礎設施及商業發射相關供應鏈重新獲得市場關注。

統一投信認為，未來太空經濟不僅侷限於通訊服務，還可能延伸至國防應用、資料傳輸及AI運算基礎設施等領域。隨著相關商業模式逐步成熟，太空經濟有望成為繼AI之後，科技產業下一個值得關注的長線成長主題。

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