回歸九二共識、反對台獨 鄭麗文 ：迎兩岸融冰和平

圖：國民黨主席鄭麗文強調，兩岸和平不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，同時強調對柯志恩選情「有信心」。（記者黃富貴攝）

中斷九年的「國共論壇」確定重啟，傳一月底將在中國北京登場，國民黨主席鄭麗文十七日南下高雄出席「高雄黨員Ｒｅｓｅｔ拓點」活動，被問及國共論壇議題時，鄭麗文強調，兩岸和平不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，這是全世界的共識。

鄭麗文曾喊話將重啟國共論壇，近日傳出將訂於一月底在北京登場，被質疑親中，鄭麗文表示，全世界都高度關注兩岸的和平穩定，因為台海不能發生戰事，自己幾乎每天都會接待很多外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情，現階段沒有任何國家希望台海會兵兇戰危，甚至軍事衝突。

鄭麗文直言，台灣的我們首當其衝，不希望下一代上戰場，所以全力開創兩岸和平契機，在台灣的任何政黨責無旁貸，只有不負責任、自私自利的政黨，才會不顧台灣人的死活，中國國民黨不斷努力，「只要回歸九二共識、反對台獨，這也是全世界的共識，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰和平。」

鄭麗文重申，這不是一個零合遊戲，更不是一個選邊站的遊戲，台灣從二次世界大戰開始到戰後，跟美國關係都是堅不可破，國民黨希望的是共好雙贏，希望的是穩定的區域政治，台灣不會變為棄子，也不是籌碼，而是締造和平的積極行動者。

國民黨主席鄭麗文17日首度到高雄與基層黨員見面說，全台灣都看見了，高雄果然是「德意志」的充分展現。（記者黃富貴攝）

針對高雄市長選情，鄭麗文提到，自己對對柯志恩選情「有信心」，但藍軍團結還不夠，希望未來民氣可用，不斷覺醒，不會讓高雄淪為一黨甚至是一流的禁臠。

鄭麗文指出，高雄有很多無黨籍的朋友和中間選民，這也是為什麼國民黨要推出最優質的候選人，整個國民黨要結合地方產業、知識界、基層的力量，希望能夠翻轉高雄。