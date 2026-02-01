回歸專業經營 考驗新董座

台灣虎航無預警大砍航班，引爆內部運作失調的隱憂，不過從股價表現來看，或許已有跡可尋。台灣虎航董事長黃世惠去年4月上任後，股價從109元跌落至67.6元，跌幅近4成，相較於旅客怨聲載道，投資人更不開心，如何回歸專業經營，是比砍班更重要的課題。

時間推回1個月前，黃世惠還率虎航經營團隊喊出「領航四部曲」，展現雄心壯志。不過黃世惠上任至今，確實推翻許多前朝決策，過往虎航擔憂航線過於集中日本，亟欲擴大東南亞布局，但黃世惠喊出以獲利為首要考量，不會為完善航網飛不賺錢的航線。

這說法看似合理，但卻短視近利，畢竟虎航受惠疫後報復性旅遊，加上過往耕耘二、三線城市的獨特性，才賺得盆滿缽滿，不過票價總會有滑落的一天，還是要有憂患意識，這從虎航毛利率，短短一年從21％砍半至11％，就應有危機感，長期策略須要調整。

如果飛了賺錢也就算了，不過從虎航近期新開航航點，似乎是自打嘴巴。以去年底開航的高雄－熊本、台南－熊本，開航時政治人物齊聚，聲勢異常浩大，但沒說的是熊本機場不能加油，虎航為了自備往返的油料，每班都須空出3、40個位置，已注定賠錢。

虎航說法是「為了台積電」，但窄體客機載貨有限，每周2班也難符合需求，更像是為討好地方的「政治航線」，效應還不如飛福岡，但當有限的人力資源開始濫用，無疑加重機組人員負擔，造成大量出走只是早晚的事。

至於「昨天促銷、今天取消」，更透露虎航內部缺乏協調的荒謬，因機師離職不是1、2位，衝擊絕非一朝一夕，在可能或非得砍班的壓力下，都不應該出現前一天還「狀況外」高調促銷的低級錯誤，這無疑自砸招牌，若還不能正視其嚴重性，只怕還會再錯。

虎航是台灣唯一低成本航空，在母公司華航長期相挺及前任董事長陳漢銘奠基之上，造就獲利、股價、年終的「三冠王」，理論上營運已趨成熟，但這次卻讓人看到螺絲鬆了，甚至還想欲蓋彌彰的不誠實，接手一年的黃世惠還得多加油，可別把一手好牌打爛。