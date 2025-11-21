回歸常態管理措施！ 食藥署今公布：福島食品輸台全解禁

食藥署今公布，福島食品輸台全解禁。示意圖，圖為日本連鎖超市。（本刊資料照）

2011年福島和災後，台灣便禁止福島5縣食品進口，但近期台灣分階段鬆綁，就在今天，食藥署公布，「日本食品回歸常態管理措施」。

食藥署指出，根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

食藥署說明，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗 27 萬餘批次，不合格率為 0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

食藥署指出，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

