回歸常態管理 食藥署：福島食品全面解禁

日本福島於2011年3月11日發生福島核災事件，台灣自同月25日起開始禁止福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣食品進口，並針對特定區域要求輻射檢驗報告及產地證明。

歷經十餘年，食藥署於2022年、2024年逐漸鬆綁相關規範，在放寬福島5縣食品管制後，只要具備輻射、產地雙證明即可進口，並100%逐批查驗。食藥署也在8月預告福島5縣食品將回歸一般管制，60天預告期已滿，今（21）日食藥署宣布，福島食品全面解禁，日本食品回歸常態管理措施。

食藥署表示，自2011年起，台灣對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0。

（圖／行政院提供）

依據科學數據，台灣對日本食品風險評估的額外輻射暴露風險為「可忽略」；另外，根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。因此，食藥署研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制，且預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

食藥署指出，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。